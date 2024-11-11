Асоціація міст просить президента зберегти реверсну дотацію для громад

Сільські, селищні і міські голови звернулись до президента України із закликом зберегти у 2025 році кошти реверсної дотації в бюджетах громад задля спільного захисту громадян України від стрімкого росту тарифів, чи зриву опалювального сезону, блекаутів і відсутності критичного медичного забезпечення.

За даними асоціації, Кабмін в проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", реєстр. №12000, ініціював вилучення з доходів бюджетів громад коштів реверсної дотації, яка в наступному бюджетному році

планується в розмірі 12,9 млрд грн у 189 громад.

"Голови великих і маленьких громад звернулись до Президента України про збереження коштів реверсу в місцевих бюджетах. І це правильно - працювати разом, посилювати один одного, знаходити спільні рішення. В Києва реверсу немає. Немає і 64% ПДФО в київському бюджеті, тільки 40%. Та я теж приєднуюсь до своїх колег і прошу залишити в доходах громад кошти реверсу, 64% і єдиного податку", - підтримав заяву мерів голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко.

У зверненні наголошується, що існуюча система теплопостачання, без компенсації різниці в тарифах, при вилученні 65% виручки підприємств, з мораторієм на підняття тарифів та за наявності 64 млрд грн заборгованості держави за вже надані послуги, без збереження реверсної дотації в бюджетах громад зупинить теплопостачання під час опалювального сезону чи стрімко підніме тарифи.

"Ми повинні бути готовими забезпечити громади автономним енергопостачанням, Пунктами незламності, спеціальною технікою енергопостачання критичних об’єктів, забезпечувати компенсацію різниці в тарифах тепло- та водопостачальним підприємствам з тим, щоб опалювальний сезон 2024/25 пройшов без підняття тарифів для населення, а для цього реверсна дотація повинна бути збережена в бюджетах сільських, селищних і міських рад", - наголошують автори.

У асоціації зазначають, що народні депутати України також системно виступають проти цієї позиції уряду. Про збереження коштів реверсу в бюджетах громад до Віцепремʼєр-міністра з питань відновлення Олексія Кулеби спільно звернулись 68 народних обранців.

Автори вважають, що джерелом для збереження 12,9 млрд грн реверсної дотації в місцевих бюджетах може стати додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу РФ. При плановій цифрі на 2024 рік на рівні близько 34 млрд грн, в Додатку 5 проєкту Державного бюджету України на 2025 рік заплановані витрати на рівні 51,2 млрд грн, які навіть не розподілені між громадами.