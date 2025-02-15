Артишоки, бамія і куркума. Як теплі зими змінять звичний набір овочів і фруктів в Україні

Подальше значне потепління в Україні розширить можливості для вирощування екзотичних культур, які стануть альтернативою звичним для нас овочів та фруктів. Вже зараз у деяких регіонах у відкритих ґрунтах ростуть хурма. ківі, інжир і гранат.

Які екзотичні культури зможуть вирощувати в Україні

За останні 30 років в Україні зими потепліли на 1,5 градуса, й ця тенденція зберігається.

"Зміни клімату можуть створити умови, зокрема, для вирощування спаржі, артишоку, батату, імбиру, куркуми та деяких цитрусових. На півдні України невдовзі можуть з’явитись екзотична альтернатива картоплі - ямс, а також теплолюбна культура бамія, яка популярна в Азії та Африці, добре росте в умовах високих температур", - каже Балян.

Теплі зими можуть створити сприятливі умови для тепловимогливих рослин, які раніше не могли виживати у більш прохолодному кліматі України, зокрема, сафлору, сорго, коріандру, нуту, сочевиці. А баштанні культури, зокрема кавун і диня, які є традиційними для Степу, поступово розширюють свої площі аж до північних та західних кордонів України.

"На півдні створиться реальна можливість для вирощування середньоазіатської та зимової дині, які мають значно більшу тривалість вегетаційного періоду, ніж європейські сорти", - додає академікиня.

Плоди бамії (фото: Вікіпедія)

За словами науковиці, потепління також може сприяти поширенню нових овочевих культур в більш північні області України, які зовсім недавно почали вирощувати в південних областях, таких як: батат (солодка картопля) та фізаліс, які витримують спеку, дають високий урожай.

"Тепліші та м’якші зими, які є вже в Україні, а також успіхи в селекції на зимостійкість садових культур, призвели до того, що в аматорському садівництві вирощують екзотичні і малопоширені культури, характерні для півдня країни. При чому, у відкритому ґрунті. Такі як мигдаль, фісташка, ківі (найближчий родич більш морозостійкої актинідії), хурма, інжир, гранат, який почали вирощувати в південних регіонах України і Закарпатті", - каже Балян.

Вже зараз хурму вирощують на Київщині, також набирає популярності ківі, мушмула, зізіфус та інші культури. Але поки умови у Лісостепу України не дозволяють вирощувати ці рослини у промислових масштабах.

Плоди ямсу (фото: Вікіпедія)

Чи зникнуть звичні для нас овочі та фрукти

Науковиця зазначає, що попри появу нових екзотичних рослин, реальної загрози зникнення звичних для нас культур поки нема.

"Про зникнення деяких культур наразі говорити рано, але якщо і надалі збережеться така тенденція у підвищенні температури, зміні кількості та розподілу опадів, а також збільшенні частоти екстремальних погодних явищ, це може створити несприятливі умови для вирощування озимих зернових культур, ріпаку, плодових, ягідних культур тощо, що вимагатиме українських аграріїв адаптуватися та переглядати традиційні підходи до землеробства", - говорить Балян.

За її словами, найкращі генотипи наших сільськогосподарських культур завжди забезпечують певний рівень врожайності. Втім, аграрії мають реагувати на кліматичні й погодні зміни, а також активно залучати у виробництво кращі новітні засоби, технології й селекційні надбання.