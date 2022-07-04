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"Арсенал" закрыл трансфер форварда "Манчестер Сити"

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Лондон, Понедельник 04 июля 2022 11:15
"Арсенал" закрыл трансфер форварда "Манчестер Сити" Фото: Габриэл Жезус на вершине "Эмирейтс" (twitter.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Бразильский нападающий Габриэл Жезус окончательно сменил "Манчестер Сити" на лондонский "Арсенал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний латиноамериканец перебрался в британскую столицу. С "канонирами" он заключил контракт на пять лет.

Трансфер Жезуса обошелся "Арсеналу" ориентировочно в 52,26 млн евро. На "Эмирейтс" бразильский форвард будет выступать под 9-м номером. Ранее под ним играл Александр Ляказетт, перешедший в "Лион". Также футболку с номером классического центрфорварда одевали Подольски, Эдуардо, Баптишта, Рейес, Анелька и другие.

Габриэл Жезус является воспитанником "Палмейраса". В составе родной команды он дебютировал в сезоне-2015 и успел сыграть 52 матча во всех турнирах, в которых забил 21 мяч. "Зелено-белые" с юношей в атаке триумфовали в Серии А в 2016 году, а сам он дебютировал в сборной.

В "Манчестер Сити" нападающий перебрался посреди сезона 2016/17. За "горожан" бразилец провел 233 матча во всех турнирах (95 голов) и получил 4 чемпионских титула.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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