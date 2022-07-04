"Арсенал" закрыл трансфер форварда "Манчестер Сити"
Бразильский нападающий Габриэл Жезус окончательно сменил "Манчестер Сити" на лондонский "Арсенал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
25-летний латиноамериканец перебрался в британскую столицу. С "канонирами" он заключил контракт на пять лет.
Трансфер Жезуса обошелся "Арсеналу" ориентировочно в 52,26 млн евро. На "Эмирейтс" бразильский форвард будет выступать под 9-м номером. Ранее под ним играл Александр Ляказетт, перешедший в "Лион". Также футболку с номером классического центрфорварда одевали Подольски, Эдуардо, Баптишта, Рейес, Анелька и другие.
Габриэл Жезус является воспитанником "Палмейраса". В составе родной команды он дебютировал в сезоне-2015 и успел сыграть 52 матча во всех турнирах, в которых забил 21 мяч. "Зелено-белые" с юношей в атаке триумфовали в Серии А в 2016 году, а сам он дебютировал в сборной.
В "Манчестер Сити" нападающий перебрался посреди сезона 2016/17. За "горожан" бразилец провел 233 матча во всех турнирах (95 голов) и получил 4 чемпионских титула.
Nosso Novo Número Nove— Arsenal (@Arsenal) July 4, 2022
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