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В армії Литви хочуть створити нову дивізію у відповідь на агресивні плани РФ

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Литва, Понеділок 08 травня 2023 16:08
В армії Литви хочуть створити нову дивізію у відповідь на агресивні плани РФ Фото: Прапор Литви (pixabay)
Автор: Дмитро Браславський

Рада національної оборони, що зібралася у понеділок, схвалила пропозицію Міністерства національної оборони щодо формування у Литві військової частини розміром з дивізію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного радника президента Литви з питань національної безпеки Кястутіса Будріса, яку приводить Lrytas.tv.

За його словами, це буде відповіддю на оцінку планів РФ щодо збільшення своїх військових потужностей.

Будріс додав, що країна до 2030 року прагнутиме створити такий підрозділ литовської армії.

Як правило, дивізія, за стандартами НАТО, складається із двох-трьох бригад загальною чисельністю від 5 до 10 тисяч осіб.

Нагадаємо, що Комітет національної безпеки та оборони Сейму Литви просить Міністерство національної оборони оцінити можливість створення спільного з Латвією військового полігону.

Уряд Литви протягом 10 років планує направити на закупівлю озброєння понад 3 мільярди євро.

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