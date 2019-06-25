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В Армении суд постановил арестовать экс-президента Кочаряна

Новости » Политика    25.06.2019 - 16:48
В Армении суд постановил арестовать экс-президента Кочаряна
Фото: Роберт Кочарян (twitter.com sputnik armenia)

Адвокаты Кочаряна обжалуют решение суда

Апелляционный уголовный суд Армении отменил решение суда первой инстанции об освобождении из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, и постановил вновь поместить его под арест. Об этом сообщает агентство Tert.am.

Указано, что экс-глава Армении и его защитники на оглашении решения Апелляционного суда не присутствовали. В заявлении его адвокатов этот шаг объяснялся допущенными нарушениями "принципов конкурентного судебного процесса".

"С учетом того, что апелляционный уголовный суд... не позволил адвокатам второго президента Армении Роберта Кочаряна представить свои позиции и, грубо нарушив принцип конкурентного судебного процесса, удалился в совещательную комнату для принятия решения, заявляем, что ни Кочарян, ни члены адвокатской группы, ни члены семьи Кочаряна не будут присутствовать сегодня на оглашении решения", - указано в заявлении.

Адвокаты Кочаряна подчеркнули, что будут обжаловать сегодняшнее решение.

Напомним, в марте Ереванский суд общей юрисдикции опубликовал решение об изменении меры пресечения для второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как писало РБК-Украина ранее, в декабре 2018-го Апелляционный уголовный суд Армении принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна.

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