АРМА варто лишити в управлінні УЗ вагони, націоналізовані у РФ, – експерт

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) має лишити в управлінні Укрзалізниці 18 тисяч вагонів, які були арештовані в РФ та РБ. Це дасть змогу УЗ забезпечити інтереси українських перевізників та покращити роботу залізниці.

"У тій конфігурації, яка є сьогодні, існують дуже істотні юридичні ризики використання цих вагонів на території України. Великим публічним відомим компаніям буде складно йти на цей тендер (щодо відбору управителя – Ред.). Тому головне питання тут - це власне інтереси перевізників, і забезпечення перевізного процесу", - підкреслив він.

Він висловив впевненість, що потрібно напрацювати механізм, який дасть змогу використовувати націоналізоване майно без ризиків, що це майно буде втрачене.

"Поки не опрацьований адекватний юридичний механізм використання націоналізованого майна, найкраще — дійсно залишити ці вагони в управлінні Укрзалізниці. Для того, щоб вона, по-перше, могла здійснювати перевезення цим парком за потреби. А розпоряджатися цим майном можна буде тільки після того, як вирішені юридичні питання - напевно, вже аж після закінчення військового стану", - каже експерт.

Нагадаємо, раніше АРМА обрала управителем для 3 тисяч націоналізованих вагонів компанію, яка не має жодного досвіду з оперування вагонами. Вона буде платити державі за вагон 34 грн на добу - хоча ринкова ставка прибутковості піввагонів становить 450 грн/добу, а цистерн - понад 1000 грн/добу. Зараз Агентство готується до конкурсу по відбору управителя для 18 тисяч вагонів.

У свою чергу у Федерації роботодавців транспорту України заявили, що передача такої кількості вагонів в управління невідомій компанії загрожує економічній та національній безпеці України, а також несе численні ризики для залізничної галузі. Тому варто залишити ці вагони в управлінні Укрзалізниці, яка може ефективно ці вагони використовувати як для оборонних замовлень держави, так і для забезпечення бюджетних надходжень.