Аркадий Бабченко был убит 29 мая в подъезде собственного дома

Аркадий Бабченко - российский оппозиционный журналист, военный корреспондент, писатель, с 2017 года жил и работал в Киеве. Вечером 29 мая на лестничной площадке своего подъезда Бабченко убили тремя выстрелами в спину. Биография погибшего журналиста - в материале Styler.

Аркадий Бабченко: биография

Аркадий Аркадьевич Бабченко родился в Москве 18 марта 1977 года. Его отец работал инженером-конструктором, мать - учительница русского языка.

В возрасте 17 лет был призван в армию. В составе войск связи на Северном Кавказе участвовал в чеченской войне (1994-1996 гг.). Демобилизовался в 1997 году.

Фото: Аркадий Бабченко с семьей на Курском вокзале в 1996 году перед отправлением в Чечню из отпуска (facebook.com/babchenkoa)

После увольнения в запас Аркадий Бабченко поступил в Современный гуманитарный университет (Москва), получил степень бакалавра юриспруденции по международному праву.

С возобновлением военных действий на Кавказе и началом второй чеченской войны Бабченко поступил на службу по контракту. Принимал участие в контртеррористической операции, был связистом, затем служил в мотострелковых войсках, был командиром расчета гранатометного взвода. В военном звании старшины уволен в запас в 2000 году.

Начав карьеру в сфере журналистики, Аркадий Бабченко выбрал военную тематику. Работал военным корреспондентом в газете "Московский комсомолец", на телевидении - в программах "Забытый полк", которая выходила на НТВ, ТВ6, ТВС, "Армейский магазин" ("Первый канал"), "Постскриптум" (ТВЦ).

Несколько лет Бабченко работал таксистом, затем вновь вернулся в журналистику. Был военкором в "Новой газете" во время вооруженного конфликта в Северной Осетии в 2008 году.

Аркадий Бабченко написал несколько книг ("Алхан-Юрт", "Десять серий о войне", "Божий человек"). Его считают одним из основателей жанра современной военной прозы. Произведения были переведены на 16 языков и изданы в 22 странах мира. Также Бабченко издавал журнал "Искусство войны".

Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

Критика РФ и убийство Бабченко

В 2012 году во время президентской выборной кампании в России против Аркадия Бабченко было возбуждено уголовное дело за публикацию в соцсетях с призывом к оппозиционным силам начать протестные акции и забастовки "за честные выборы".

Бабченко открыто критиковал политику Кремля, а также активно поддерживал Украину в военном конфликте на востоке страны.

В 2016 году журналист заявил, что у него не вызывает сочувствия гибель российских артистов в авиакатастрофе по пути в Сирию, где они должны были выступить с новогодним концертом для военного контингента РФ.

Зимой 2017 года Бабченко сообщил о том, что вынужден покинуть Россию из-за многочисленных угроз в адрес своей семьи. Некоторое время он жил в Чехии, Израиле. С августа 2017 года переехал в Киев. Осенью Аркадий Бабченко начал работать на крымско-татарском телеканале ATR, где вел авторскую программу "Prime: Бабченко".

Фото: Аркадий Бабченко с семьей (facebook.com/babchenkoa)

Около 20:00 29 мая Аркадий Бабченко собирался выйти в магазин и был застрелен на лестничной площадке своего подъезда. Убийца трижды выстрелил журналисту в спину. От полученных ранений Бабченко скончался в машине "Скорой помощи" по пути в больницу. Правоохранительными органами было открыто уголовное дело по статье умышленное убийство. Основными версиями произошедшего в полиции называют профессиональную деятельность и гражданскую позицию журналиста.

Аркадий Бабченко был женат. Семья воспитывала дочку.

События 29 мая 2018 (video.rbc.ua)