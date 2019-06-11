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Арьев требует от Зеленского встречи с украинской делегацией в ПАСЕ

Новости » Политика    11.06.2019 - 15:41
Арьев требует от Зеленского встречи с украинской делегацией в ПАСЕ
Фото: Владимир Арьев (РБК-Украина)

Зеленский до сих пор не ответил на предложение

Народный депутат Владимир Арьев требует встречи президента Владимира Зеленского с украинской делегацией в ПАСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Он сообщил, что обратился с таким предложением еще 10 дней назад и до сих пор не получил никакого ответа.

"Возможно, новый президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы. Поэтому я, теперь публично, прошу президента встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ, чтобы делегация могла объяснить, какая может быть реакция высшего должностного лица, ответственного за украинские внешние отношения, на то, что сейчас происходит в ПАСЕ. Надеюсь, администрация президента найдет время для организации такой встречи в течение ближайшей недели", - отметил политик.

Арьев требует от Зеленского встречи с украинской делегацией в ПАСЕ

 

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