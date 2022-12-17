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Арестович про вчорашню атаку Києва: дещо нове було в цих ударах

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Київ, Субота 17 грудня 2022 14:43
Арестович про вчорашню атаку Києва: дещо нове було в цих ударах Фото: радник Офісу президента України Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Під час масованої ракетної атаки на Київ 16 грудня було помічено дещо нове в діях росіян. Вони використовували меншу кількість крилатих ракет повітряного базування і взяли акцент на "Калібри".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Офісу президента Олексія Арестовича в інтерв'ю Радіо НВ.

"Дещо нове було в цих ударах. Перше нове - це те, що використали меншу в два рази кількість крилатих ракет повітряного базування - 38 проти звичайних 70 залпів. Великий акцент був на "Калібрі", який з морських носіїв запускається, - 22 штуки", - каже Арестович.

Він звернув увагу, що були удари й ракетами середньої дальності, якими росіяни намагалися бити по командних пунктах ППО і військах радіотехнічної розвідки, які саме і бачать пуски, зліт російських літаків.

"Про що це може свідчити? Це свідчить про те, ракети повітряного базування все ж таки потроху закінчуються. З іншого боку, це свідчить про те, що "Калібри" вони все ж виробляють. І, як казало Головне управління розвідки, до 40 штук на квартал вони можуть зробити нових. Вони накопичуються, а потім стріляють", - підкреслив Арестович.

Разом з тим, щодо повітряного базування, радник ОП помітив зменшення можливостей російських сил.

"Чому вони б’ють? Б’ють вони тому, що вірять у дві речі. Вся історія Росії доводить для них, що, якщо зосередитись на якійсь меті і бити туди 300 років поспіль в одну точку, то, зазвичай, спрацьовує. Друга річ - коли ця тактика спрацьовує, винагорода переважає всі втрати", - додав Арестович.

Нагадаємо, що 16 грудня Київ витримав одну із найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення. Ворог випустив по місту 40 ракет, але 37 українські сили знищили.

Додамо, що через наслідки ракетних ударів в Києві запровадили екстрені відключення світла, а вчора зупинили рух метро.

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