На арештованому заводі з орбіти Шапрана виявили ознаки роботи

На арештованому заводі з виготовлення тротуарної плитки ТОВ "Юні Люкс" у Житомирській області, який пов’язують із бізнесменами Сергієм Шапраном та Володимиром Осиповим, зафіксували ознаки виробничої діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розслідування .

Попри арешт підприємства за ухвалою Печерського районного суду Києва від 5 березня, поліція, яку викликали на місце події, ознак правопорушення не виявила.

За словами журналістів, на території заводу вони побачили вантажівку з написом "Щебінь – пісок", трактор, що працював, а також готову продукцію - свіжовиготовлену тротуарну плитку. Попри це, викликана поліція після короткого огляду залишила територію. Слідча, яка повернулася з понятими, констатувала, що завод нібито не працює, хоча журналісти надали відеодокази діяльності підприємства та ухвали суду про арешт.

У "СтопКорі" зазначають, що ситуація може свідчити про порушення статті 388 КК України - незаконні дії щодо арештованого майна. Також розслідувачі припускають, що діяльність заводу може бути результатом використання адмінресурсу, оскільки Шапрана пов’язують із впливовими колами, а його партнер Володимир Осипов - колишній депутат від "Опозиційного блоку".

Журналісти готують запити до правоохоронних органів та АРМА, аби з’ясувати, як саме здійснюється управління арештованими активами і чому їх фактичне використання не викликає реакції з боку поліції.

Раніше повідомлялося, що за 2024 рік завод "Юні Люкс", попри арешт, реалізував тротуарної плитки на понад 133 млн гривень.