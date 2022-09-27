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З AppStore видалені мобільні додатки VK та Mail.ru

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Москва, Вівторок 27 вересня 2022 16:13
З AppStore видалені мобільні додатки VK та Mail.ru Фото: з AppStore видалені мобільні програми VK та Mail.ru (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Мобільні додатки соціальної мережі "ВКонтакте", а також сервісів Mail.ru видалені з магазину програм App Store.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AppStore .

Користувачі пристроїв Apple зазначають, що раніше встановлені програми працюють у звичайному режимі. Повідомляється, що крім цього, з App Store зникли інші програми холдингу VK - VK Музика, VK Кліпи, VK Месенджер, VK Play та VK Адмін.

Раніше стало відомо, що компанія Apple підвищить ціни в App Store. Підвищення цін торкнеться як покупок у додатку, так і звичайних програм App Store.

Нагадаємо, раніше в рамках презентації Apple представила лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлений розумний годинник Watch Series 8 і бездротові навушники AirPods Pro.

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