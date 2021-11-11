Apple усилила защиту для детей в новой версии iOS: что изменилось

Американская компания Apple расширила функции для защиты детей в iOS 15.2. В частности, откровенные материалы, которые присылают детям, будут автоматически распознаваться благодаря опции "Безопасность общения".

"Безопасность общения" - это функция, которую могут включить родители, поскольку по умолчанию она не активирована. Если эта функция активирована, приложение "Сообщения" может обнаружить наготу на изображениях, которые отправляют или получают дети.

Если ребенок получает или пытается отправить фотографию с обнаженной натурой, изображение будет размыто, а ребенок будет предупрежден о содержании, ему будет сказано, что можно не просматривать фотографию, и предложены ресурсы для обращения за помощью к человеку, которому он доверяет.

При этом родителей не будут автоматически уведомлять, если их ребенок посмотрел снимок. Вместо этого пользователи смартфонов будут сами решать, рассказывать ли кому-то о получении откровенного контента.

В дополнение к внедрению функции "Безопасность общения", Apple позднее в этом году планирует расширить возможности Siri и "Поиска" ресурсами, которые помогут детям и родителям избежать небезопасных ситуаций в Интернете. Например, пользователи, которые спросят Siri, как сообщить об эксплуатации детей, получат информацию о том, как подать заявление.