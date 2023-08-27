Apple готує найбільше оновлення iPad Pro

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Планшет iPad Pro компанії Apple вперше за півдесятка років отримає серйозну модернізацію, і це станеться ще не скоро. Категорія iPad - та й весь ринок планшетних комп'ютерів - зараз перебуває в глибокій депресії", - ідеться в матеріалі.

Нова модель, яка вийде наступного року, стане першим великим оновленням пристрою з 2018 року.

Наступні моделі iPad Pro - під кодовими назвами J717, J718, J720 і J721 - перейдуть на чіп M3 нового покоління. Крім того, це будуть перші планшети Apple з OLED-дисплеями, які використовуються в iPhone, починаючи з моделі X у 2017 році. Вони чіткіші та яскравіші, а також точніше передають кольори.

Нові моделі матимуть діагональ 11 і 13 дюймів. Це схоже на наявну лінійку, але більша модель зараз має діагональ 12,9 дюйма.

Ще одна новинка, яка постачатиметься з новим iPad Pro, - це оновлена клавіатура Magic Keyboard. Новий аксесуар зробить iPad Pro ще більш схожим на ноутбук порівняно з нинішньою моделлю і додає більший трекпад. Це усуває претензії до нинішньої клавіатури Magic Keyboard, яка з'явилася у 2020 році.

Нові моделі імовірно дебютують не раніше весни або початку літа 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Apple розпочинає виробництво iPhone 15 в Індії.

Крім цього, Apple скорочує виробництво iPhone 15 напередодні запуску продажів.

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