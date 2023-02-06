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АПЛ звинуватила "Манчестер Сіті" в порушенні фінансового fair-play: як покарають клуб

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Манчестер, Понеділок 06 лютого 2023 13:06
АПЛ звинуватила "Манчестер Сіті" в порушенні фінансового fair-play: як покарають клуб Фото: "Манчестер Сіті" можуть покарати за фінансовий "допінг" (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорців

Англійський "Манчестер Сіті" отримав звинувачення в систематичних фінансових порушеннях упродовж дев'яти сезонів Прем'єр-ліги. "Містян" можуть покарати зняттям очок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Англійський гранд регулярно порушував фінансовий fair-play – набір правил, спрямованих на запобігання фінасового "допінгу" для футбольних клубів. "Манчестер Сіті" не зміг забезпечити, щоб витрати були меншими за заробіток.

За даними чотирирічного розслідування АПЛ, "містяни" порушили фінансові правила в усі сезони між кампаніями 2009/10 і 2017/18. Якщо провина "Ман Сіті" буде доведена остаточно, то клуб зіткнеться з різними покараннями, зокрема і зняттям очок. У згаданий період манкуніанці здобули 3 чемпіонські титули (2012, 2014, 2018).

Прем'єр-ліга передала документи до спеціальної комісії. Її членів призначить незалежний керівник Юридичної колегії АПЛ. Розгляд справи буде конфіденційним, а до фінального рішення комісії ліга не коментуватиме ситуацію.

У нинішньому сезоні Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" йде на другій сходинці, маючи в активі 45 пунктів (21 матч). Якщо "містян" позбавлять очок, то вони, найімовірніше, втратять місце в зоні Ліги чемпіонів. Наразі "поріг проходження" до неї – 40 очок.

До слова, раніше підбили підсумки зимового трансферного вікна 2023 року в Європі.

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