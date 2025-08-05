Апгрейд "єОселі" і не тільки: як держава планує оновлювати механізми доступного житла

Розширення програми, зокрема, можливість використати сертифікат "єВідновлення" як перший внесок, зниження цього внеску для молоді та послаблення обмежень для ВПО, дали перші результати: за рік кількість виданих кредитів зросла майже втричі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За словами Шуляк, станом на 1 серпня 2025 року, житло за допомогою програми "єОселя" придбали 18712 родин, а загальна сума виданих кредитів становила більше 31 млрд грн. Станом на 1 серпня 2024 року було видано 6824 пільгових кредитів на суму понад 12 млрд грн.

"Тобто, за рік кількість виданих за програмою "єОселя" кредитів зросла майже втричі. Звісно, це не тому, що українці стали більш платоспроможними, а тому, що можливості програми, запущеної майже три роки тому, постійно розширюють. Однак цих змін недостатньо, щоб вона ефективно вирішувала житлове питання українців, які мають можливості купувати житло", - пояснила Шуляк.

За її словами, стандартний перший внесок для "єОселі" становить не менше 20% від вартості житла. Однак восени 2024 року Уряд знизив його до 10% для позичальників віком до 25 років включно. Крім цього, як перший внесок громадянам дозволили використовувати житловий сертифікат "єВідновлення". Не менш важливо і те, що восени 2024 року ВПО дозволили купувати житло, збудоване до 10 років замість трьох, як це було раніше.

"Це була одна з наших рекомендацій Уряду, яку ми сформували за підсумками масштабних публічних консультацій, присвячених удосконаленню програми "єВідновлення". Втім, можливості для переселенців купувати житло за програмою "єОселя" у будинках, зданих в експлуатацію до 10 років, недостатньо. Для них слід зменшити розмір першого внеску - з 20% до щонайменше до 15%. А кредитну ставку з 7% до 3%", - зазначила Олена Шуляк.

Вона також додала: у поточному році компанія "Укрфінжитло", яка реалізує програму "єОселя", планує видати із залученням банківського сектору 10 тисяч кредитів, а наразі в держбюджеті на 2025 рік закладено можливість докапіталізації компанії на 30 млрд грн у формі ОВДП.

Однак, парламентарка вказує, що цих змін недостатньо - програма все ще недоступна для більшості громадян, які планують купувати житло. Так, за результатами опитування OLX Нерухомість, у якому брали участь 5 тис. респондентів, станом на початок 2025 року тільки 12% з них планували купувати житло у поточному році, але лише чверть з них - за допомогою програми "єОселя".

За словами Шуляк, умови програми ставатимуть доступнішими, якщо державних іпотечних програм стане більше, оскільки нині вона одна. Парламентарка пояснила, що збільшення фінансово-кредитних механізмів, за допомогою яких українці зможуть купувати житло, передбачена у новому житлову законодавстві.

"Перший крок уже зроблено - нещодавно парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №12377, що дає старт житловій реформі. Наше завдання - ефективно доопрацювати його до другого читання з урахуванням всіх обʼєктивних зауважень. Ба більше, вже сформована робоча група, яка буде над цим працювати і цей процес уже стартував", - повідомила Шуляк.