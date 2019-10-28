АО "Закарпатгаз" ожидает в этом году убытки в размере 459 млн гривен

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Последний раз тариф на распределение газа пересматривался и изменялся в 2016 году

По итогам 2018 года АО "Закарпатгаз" зафиксировал 329 млн гривен убытков. В текущем 2019 году ожидается увеличение суммы убытков до 459 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Причина такого положения дел – низкий тариф на распределение газа. Вопрос пересмотра тарифа закарпатские газовики, как и другие их коллеги по Украине, поднимают уже несколько лет подряд, ведь в последний раз тариф на распределение газа пересматривался и изменялся в 2016 году. На прошлой неделе в Киеве на общественных слушаниях Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, было принято решение о поэтапном повышении тарифов на распределение газа", - говорится в сообщении.

Однако, по словам пресс-службы, такое решение провоцирует дальнейший рост убытков как АО "Закарпатгаз", так и других операторов газораспределительных сетей.

"На протяжении последних четырех лет в газовой отрасли сложилась критическая ситуация. Регулятор проводит целенаправленную дискриминационную тарифную политику, которая привела к колоссальным убыткам. Настоящее поэтапное повышение тарифов на 30% является недостаточным и приводит к краху отрасли, в которой работают более 50 тысяч украинцев, из которых 1003 работники - закарпатцы", - отметила финансовый директор АО "Закарпатгаз" Наталья Дорохина.

В пресс-службе отметили, что сегодня пользователь платит за 1 куб. м газа сумму, с которой 81,41% (5,13 грн) получают НАК "Нафтогаз" и 3% (0,19 грн) АО "Укртрансгаз", 2,04% (0,13 грн) – газопоставляющая компания (ООО "Закарпатгаз Сбыт") и 13,56% (0,85 грн) – оператор ГРС (АО "Закарпатгаз")".

Доля, которую получает АО "Закарпатгаз", идет на обслуживание и ремонт газовых сетей, закупку необходимых материалов, модернизацию газораспределительной системы, работу аварийно-диспетчерской службы, выплату зарплаты, налоги и прочее.

"Сегодня АО "Закарпатгаз" обслуживает свыше 7,5 тысяч км газопроводов. Почти 170 км газопроводов из них установлены более 40 лет и требуют замены. На эти цели предприятию необходимо ориентировочно 122 млн грн, не считая средств на восстановление дорожного покрытия. Сегодня тариф предприятия на распределение газа является таким, что в 2020 году можем заменить лишь 9 км газопроводов", - пояснила финансовый директор Наталья Дорохина.

Ассоциация газового рынка Украины распространила официальное заявление, в котором подчеркнула, что "действия НКРЕКП ведут газораспределительную отрасль до банкротства и убивают надежды на транзит газа". Также в заявлении представители ассоциации акцентировали на необходимости Европейской комиссии и Секретариата Энергетического сообщества обратить внимание на угрозу энергетической безопасности страны, а также интеграции с энергетическими рынками Евросоюза.