Антитабачные организации обвинили в манипулировании инициатив по борьбе с курением

Антитабачные активисты часто манипулируют нормами и требованиями европейского законодательства, подменяя тем самым борьбу с курением давлением на легальный бизнес.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью Дело .

По мнению авторов, во время подготовки любых инициатив в табачной отрасли, в большинстве случаев активисты и авторы законопроектов не обсуждают такие проекты с экспертами.

Один из примеров - антитабачный проект закона №4358, который продвигал Центр общественного представительства "Життя". Документ был принят парламентом в прошлом году, а в начале этого его подписал президент (закон 1978-ІХ).

Авторы материала отмечают, что заложенные в законопроекте инициативы, например, о запрете рекламы и курения в общественных местах электронных сигарет, можно было утвердить без участия общественных активистов, которые получают за это грантовое финансирование. Ведь такие требования предусмотрены Директивой 2014/40/ЕС.

Однако, по мнению журналистов, именно для того, чтобы оправдать свое существование, активисты изначально продавливали через парламент проект закона с нормами, не предусмотренными европейским регулированием.

Авторы приводят в качестве примеров таких требований попытки внедрить запрет на продажу сигарет и ТИЭН лицам до 21 года, что противоречит Конституции, попытки запретить производить и продавать пачки сигарет с заокругленными краями, запрет выкладки сигарет, которых также нет в документах ЕС.

"Отсутствие экспертизы всегда будет приводить к одним и тем же результатам... Проблема в том, что, якобы пытаясь, решить одну проблему, они создают другие", - уверены журналисты.

По мнению авторов, непрофессионально подходят к антитабачной теме и народные депутаты, которых периодически ангажируют активисты.

По мнению авторов статьи, непрофессионализм в сфере, которую кто-то пытается регулировать, в конечном итоге отрицательно сказывается на остальных участниках процесса. В качестве примера они приводят тезис антитабачников о том, что неэффективное регулирование отрасли не приводит к росту контрабанды и что это миф, выдуманный табачными компаниями.

"Но факт состоит в том, то всего за один прошедший год нелегальный рынок сигарет вырос с 10 до 16,9%. Пограничная служба Украины фиксирует 30-процентный прирост контрабанды в 2021 году. А из 12 млн пачек сигарет, которые были отправлены правоохранителями на экспертизу в КНИИСЭ, лишь 24% - настоящие, остальное - контрафакт, подделки, не отвечающие ни одним стандартам производства", - отмечают авторы.