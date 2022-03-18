"Антипутинский щит": Польша представила пакет экономической поддержки страны
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что правительство решило ввести так называемый "антипутинский щит". Пакет экономической поддержки предполагает, в частности, противодействие инфляции, защиту рабочих мест, дерусификацию польской и европейской экономики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
По его словам, война России против Украины вызывает огромные экономические потрясения и проблемы, поэтому власти решили внедрить "антипутинский щит".
"Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики, потому что Польша сегодня также находится в авангарде всех тех стран, которые пытаются вдохновить другие страны уйти от зависимости от российского газа, нефти, угля", - сказал Моравецкий.
По словам премьера, главная цель этой первой части "антипутинского щита" - предотвратить рост цен на продовольствие, при этом добавив, что уже ясно, что рост цен на продовольствие будет динамичным и высоким.
В то же время пенсионерам будут выплачивать 13-ю пенсию.
"13-я пенсия для почти 10 млн пенсионеров, четверти нашей нации. Это будет элемент, который смягчит, по крайней мере, в некоторой степени, последствия войны в Украине, экономические последствия, социальные последствия, но это также смягчит проблемы, связанные с инфляцией", - добавил Моравецкий.
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