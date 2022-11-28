Антиковідні протести у Китаї викликали падіння на світових фондових ринках

Акції та сировинні товари зазнали широкого розпродажу в понеділок, 28 листопада, оскільки акції протесту у великих містах Китаю проти суворих обмежень країни для боротьби з COVID-19 нівелювали очікування зростання другої за величиною економіки світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зіткнення між поліцією та протестувальниками в кількох великих містах минулими вихідними перевали зростання ринку, що намітилося минулого тижня. Європейський еталонний індекс STOXX впав на 0,9% на початку торгів після того, як широкий індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI поза Японією впав на 1,2% через продажі на китайських ринках.

Ціни на нафту, чутливі до суворості карантину в Китаї як барометр попиту, також знизилися. Нафта марки Brent впала на понад 3% до 80,61 доларів, найнижчого рівня з 4 січня. Американська нафта марки WTI подешевшала більш ніж на 3% і досягла найнижчого рівня з 22 грудня минулого року на рівні 73,60 доларів.

"Очевидно, що жорсткі обмеження в Китаї протягом деякого часу впливали на їх споживчі та ділові настрої, і постійне зниження ВВП Китаю триває вже більше року, і очікується подальше зниження", - заявив Джордж Бубурас, виконавчий директор K2 Asset Management.

Побоювання з приводу економічного зростання Китаю вдарили на інші сировинні ринки, при цьому мідь та інші метали також впали через протести.

У Шанхаї в неділю ввечері відбулися сутички демонстрантів та поліції, а протести проти суворих обмежень, запроваджених у країні у зв'язку з COVID, тривають третій день. Були також протести в Ухані, Ченду та деяких частинах столиці Пекіна.

Роберт Суббараман, колишній головний економіст Nomura в Азії, сказав, що існує ризик того, що план Китаю щодо COVID є надто повільним, зростання кількості випадків COVID викликає нові протести, а соціальні хвилювання ще більше послаблюють економіку.