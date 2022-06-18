"Ангелы спорта". Названы имена спортсменов, отдавших жизнь за Украину
Фото: на войне в Украине погибли не менее 60 спортсменов (Getty Images)
С начала полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 60 спортсменов. Их имена обнародовал Спортивный комитет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Ангелы спорта".
Среди погибших:
- военно-спортивный многоборец Игорь Тищенко;
- шахматист Сергей Неустроев;
- боксер Ярослав Рудич;
- стрелок из лука Александр Онищук;
- пауэрлифтер Сергей Карнаухов;
- боец рукопашного боя Вадим Сотников;
- спортсмен по спортивному ориентированию Александр Тепенчак;
- пауэрлифтер, кандидат в мастера спорта Игорь Бондарчук;
- чемпион Украины по пейнтболу Игорь Кротких;
- кикбоксер Назар Макаренко;
- кикбоксер Александр Фештрига;
- тяжеловес Любомир Бодак;
- пилот-дрифтер Евгений Перепелица;
- боксер Олег Прудкий;
- мастер спорта по панкратиону Александр Одинцов;
- футболист Олег Мазур;
- боец муай-тай Алексей Янин;
- серебряный призер чемпионата Европы по рогейну Олег Ленюк;
- экс-футболист Александр Поповченко;
- боксер Виктор Понятенко;
- каратист Виктор Ярмоленко;
- чемпион мира по ММА Александр Клушин;
- велосипедист Максим Семенов;
- рекордсмен Украины по марафону Сергей Проневич;
- судья по боксу Алексей Купырев;
- чемпион Киева по боксу Артем Моша;
- сноубордер Николай Полюляк;
- тяжелоатлет Сергей Колоколов;
- призер по стрельбе из лука Дмитрий Сидорук;
- легкоатлет Александр Сербинов;
- футболист Александр Аникин;
- вицечемпион Европы по шаровой стрельбе Иван Бедняк;
- член сборной Украины по пулевой стрельбе Егор Кигитов;
- бодибилдер Людмила Черновецкая;
- пауэрлифтер Владимир Волощук;
- футболист Дмитрий Мартыненко;
- пауэрлифтер Юрий Лучечко;
- боксер Юрий Ворона;
- тяжеловес Атанас Иванов;
- боксер Алексей Джунковский;
- тяжелоатлетка Алина Перегудова;
- гребец Иван Щекин;
- кикбоксер Евгений Гарда;
- кикбоксер WAKO Евгений Звонок;
- регбист Владимир Стельмах;
- Владислав Шаповалов - гиревый спорт;
- тренер по спортивной ориентировке Александр Шеремет;
- флорболист Виктор Катанчик;
- арбитр ФИДЕ и детский тренер Алексей Дружинец;
- бывший капитан сборной Украины по водному поло Евгений Обединский;
- боец Игорь Сухих;
- призер Игр непокоренных Андрей Котовенко;
- каратист Дан Звоник;
- борец греко-римского стиля Александр Питель;
- футболист Виталий Сапило;
- кикбоксер Максим Кагал;
- самбист Артем Прийменко;
- гимнастка Екатерина Дьяченко;
- боец смешанных единоборств Егор Биркун;
- биатлонист Евгений Малышев.
Напомним, с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Украине пострадали 906 детей. Из них 323 ребенка погибли и 583 получили ранения.
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