АМУ виступила проти законопроекту щодо регулювання держдопомоги, якого вимагає ЄС

Асоціація міст України виступила проти ухвалення проекту закону про державну допомогу суб’єктам господарювання (№56480). Законопроект є частиною антикорупційної програми, а також частиною програми з інтеграції українського законодавства із законодавством Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

З відповідним зверненням про необхідність відхилити законопроект, асоціація звернулась до фракцій і груп парламенту.

Зокрема, мерів міст не влаштовує, що законопроект передбачає розширення повноважень Антимонопольного комітету із контролю за витратами з місцевих бюджеті, суб’єктами господарювання, які сплачують місцеві податки та збори не за максимально можливими ставками таких податків, а також підприємствами критичної інфраструктури, які надають послуги водопостачання та водовідведення, теплопостачання у випадках відшкодування їм різниці в тарифах.

"Новому адміністративному і податковому тиску пропонується піддати мільйони комунальних і приватних суб’єктів господарювання та підприємців", - сказано в повідомленні.

При цьому в АМУ вважають, що контролю з боку Рахункової палати, Державної податкової служби, а також Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у відповідних сферах уже достатньо.

Нагадаємо, законопроект №5648 було розроблено спільно європейськими експертами та експертами Антимонопольного комітету України аби привести українське законодавство у сфері державної допомоги у відповідність із стандартами ЄС й удосконалити правове регулювання в цій сфері з метою ефективного функціонування системи контролю і моніторингу держдопомоги.

"Законопроект розроблений з метою приведення національного законодавства у відповідність із правилами контролю і моніторингу державної допомоги, що закріплені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС", - йдеться у висновку Мінекономіки на запит Нацагентства з запобігання корупції.

Профільний комітет рекомендував ухвалити документ за основу в першому читанні. А АМКУ вважають, що проект закону наблизить Україну до законодавства ЄС у сфері державної допомоги, позитивно вплине на функціонуванні системи моніторингу і контролю державної допомоги в Україні, спростить правозастосування як для органів державної влади, так і для суб’єктів господарювання.