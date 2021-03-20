В Амстердаме устроили протест из-за карантина. Полиция водометами разогнала митинг

В центре Амстердама (Нидерланды) группа людей вышла на протест из-за карантинных ограничений, которые были введены властями для противодействия распространению коронавируса. Полиция разогнала демонстрантов.

Как сообщается, протест состоялся на Музейной площади около полудня. Тогда там собралось около 500 человек. Демонстранты не носили масок и не соблюдали дистанцию в полтора метра. Они несли транспаранты и скандировали лозунги вроде "Любовь, свобода, а не диктатура".

Отмечается, что местная власть не давала разрешения на проведение демонстрации. К месту митинга прибыли спецназовцы и конная полиция. Против демонстрантов были применены два водомета. Кроме того, определенное количество участников протеста задержали.

Музейная площадь и окрестности были определены зоной риска на эти выходные, поскольку полиция, муниципалитет и прокуратура приняли во внимание непредвиденные демонстрации. Эта мера означает, что полиция может проводить профилактические обыски.