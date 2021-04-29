АМКУ решил оштрафовать всю энергетическую отрасль на 775 млн грн

Антимонопольный комитет принял решение оштрафовать всю энергетическую отрасль Украины, включая ТЭС и ТЭЦ и государственные "Центрэнерго" и Госуглупостач за совершение похожих действий, которые состояли в купле и продаже угля по похожим ценам. По мнению АМКУ, это привело к нарушению конкуренции на регулируемом государством рынке электроэнергии.

Комитет признал, что Министерство энергетики склоняло компании энергетического сектора к совершению похожих действий путем приглашения их на совещания в Министерство.

Свое решение АМКУ мотивировал тем, что предприятия энергетического сектора в 2016 - первой половине 2019 года следовали рекомендациям Министерства энергетики Украины и закупали уголь по сходным ценам, близким к рекомендованным данным Министерством для государственных шахт.

Одновременно АМКУ обвинил и основных покупателей угля по установленных Министерством ценах - то есть операторов ТЭС и угольных ТЭЦ. Государственным и частным генерирующим компаниям предписан штраф более 500 млн грн.

Дела в отношении "Донбасэнерго" и Черниговской ТЭЦ вынесены в отдельные производства АМКУ.

Напомним, претензии комитета к угольным и генерирующим компаниям касаются периода 2016 - первой половины 2019 года, до запуска в Украине полноценного рынка электроэнергии.

В тот период цена на уголь регламентировалась Министерством энергетики, а тариф для ТЭС и ТЭЦ рассчитывался решениями государственного регулятора НКРЭКУ.