АМКУ подтвердил политизированность ареста акций "Мотор Сич", - эксперт

Фото: "Мотор Сич" (wikimedia.org / Freeman88)

АМКУ вернул группе DCH заявку на согласование покупки акций ПАО "Мотор Сич" без рассмотрения

Дело об аресте акций "Мотор Сич" политизировано. Последнее решение АМКУ вернуть группе DCH заявку на согласование покупки акций ПАО "Мотор Сич" без рассмотрения - это подтверждает.

Об этом заявил политический эксперт Владимир Цибулько, комментируя решение комитета.

Как известно, Антимонопольный комитет Украины вернул группе DCH без рассмотрения заявку на согласование покупки акций ПАО "Мотор Сич".

Отмечается, что комитет не принял заявку из-за ряда технических процедурных моментов, и сделал запрос дополнительной информации.

В частности, АМКУ запросил данные о производимом компаниями оборудовании для аграрного сектора, который, по словам представителей DCH, не является профильным бизнесом производителя авиадвигателей АО "Мотор Сич".

По словам эксперта, производство агротехники никак не связано с производством авиационных двигателей. И даже если АМКУ пытается найти здесь "призрак монополизации", - два производителя разного оборудования не смогут оказать влияния на расстановку сил на рынке сельхозтехники, этот рынок отличается высокой конкуренцией.

"Главный интерес сделки - именно "авиационно-двигательный" бизнес "Мотор Сич". По специфической логике АМКУ "стремящаяся летать" DCH планируют прикручивать авиадвигатели к тракторам ХТЗ? У нас уже была "подводная лодка в степях Украины", теперь будет новый мем - "харьковский трактор с турбодвигателем", - отмечает эксперт.

По словам Цыбулько, украинский рынок сельхозтехники и подвесного оборудования к ней очень конкурентен, и здесь не может быть речи о монополизации.

"Есть у "Мотор Сич" непрофильное направление бизнеса по производству агротехники, а DCH производит тракторы на ХТЗ. Сеялки-веялки, плуги и культиваторы - украинский рынок завален этим агрооборудованием от разных производителей, а продавцы буквально грызутся за каждого покупателя. Этот рынок и конкурентный, и сильно фрагментированный. Я уверен, многие его операторы мечтали бы о какой-то концентрации, но это просто нереально", - добавляет эксперт.

Он также выразил убеждение, что АМКУ, таким образом, пытается оттянуть время - чтобы не отказывать в согласовании концентрации акций ПАО "Мотор Сич", но и не разрешить ее, не нарушая закон.

Напомним, группа DCH и китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited достигли соглашения о совместном развитии украинского авиастроения, начиная с запорожского АО "Мотор Cич".

Китайские инвесторы из Skyrizon и DCH подали 4 августа совместное заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций ПАО "Мотор Сич". Аффилированная со Skyrizon китайская компания Beijing Xinwei Technology Group раскрыла данную информацию на Шанхайской фондовой бирже.

Перед этим китайская компания подавала аналогичную заявку в АМКУ совместно с госконцерном "Укроборонпром", но госконцерн сообщил о том, что она уже утратила актуальность.