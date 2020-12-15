АМКУ хочет 275 млн грн от ДТЭК: в компании обвинения назвали безосновательными и идут в суд

Фото: АМКУ (РБК-Украина)

Решение Антимонопольного комитета о якобы злоупотреблениях компаниями группы ДТЭК монопольным положением в Бурштынском энергоострове является преждевременным, безосновательным и предвзятым.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК по результатам заседания АМКУ 15 декабря.

"Решение АМКУ - это попытка переложить ответственность за неполноценное функционирование рынка на ДТЭК. Основной целью законодательства о защите экономической конкуренции является именно адвокация конкуренции, а не прекращение существования субъектов хозяйствования в результате применения к ним явно непомерных штрафных санкций", - сообщили в компании.

Согласно решению АМКУ хочет получить от АО "ДТЭК Западэнерго" 175,9 млн грн и 99,2 млн от ООО "Д.Трейдинг" из-за надуманных и безосновательных обвинений в "злоупотреблении монопольным положением".

В ДТЭК отметили, что АМКУ не было проведено надлежащего исследования функционирования рынка электрической энергии, были проигнорированы предоставленные доказательства и экспертные заключения.

"В торговой зоне "Острова Бурштынская ТЭС" имеется значительная конкуренция между участниками рынка, который фактически совмещен с сопредельными странами ENTSO-E, а решающее влияние на ценообразование оказывает чрезмерное государственное регулирование, введение price caps, неполное функционирования всех механизмов рынка", - отметили в компании.

Предвзятым и немотивированным обвинения АМКУ в "ограничении доступа к импорту", считают в ДТЭК.

"Государством не было введено проведение внутрисуточных аукционов на распределение пропускной способности, чем существенно было затруднено планирование, прогнозирование и осуществление хозяйственной деятельности импортерами. Как следствие, это лишило импортеров, в том числе "Д.Трейдинг", права реализовать неиспользованные пропускные способности на внутрисуточном рынке и привело к несению дополнительных расходов импортерами", - сообщили в ДТЭК.

Компания ДТЭК будет отстаивать свои интересы и свою репутацию в судебном порядке.