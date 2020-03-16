В США скупают оружие и патроны на фоне паники из-за коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Американцы опасаются того, что из-за пандемии в стране перестанут нормально функционировать силы правопорядка

В условиях паники из-за распространения нового коронавируса, жители США стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и всевозможные "наборы для выживания". Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на телеканал Fox News.

Как объясняют сами американцы, они опасаются того, что из-за пандемии в стране перестанут нормально функционировать силы правопорядка.

"Если наши полицейские заразятся, кто будет патрулировать улицы, кто будет нас охранять? Не хочется, чтобы тебя ограбили. Нужно самому защищать себя и свою семьи", - заявил один из покупателей в оружейном магазине в Калифорнии.

Владелец одного оружейного магазина в Калифорнии отметил, что когда люди не чувствуют себя в безопасности, продажи оружия идут вверх, поэтому продажи винтовок, ружей, пистолетов, револьверов, а также боеприпасов к ним в последние несколько недель взлетели в пять раз.

Напомним, сегодня, 16 марта, в исследовательском центре США Kaiser Permanente Washington Health Research Institute, в городе Сиэтл, начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2.