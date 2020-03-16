ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США скупают оружие и патроны на фоне паники из-за коронавируса

Новости » В мире     16.03.2020 - 09:25
В США скупают оружие и патроны на фоне паники из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Американцы опасаются того, что из-за пандемии в стране перестанут нормально функционировать силы правопорядка

В условиях паники из-за распространения нового коронавируса, жители США стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и всевозможные "наборы для выживания". Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на телеканал Fox News.

Как объясняют сами американцы, они опасаются того, что из-за пандемии в стране перестанут нормально функционировать силы правопорядка.

"Если наши полицейские заразятся, кто будет патрулировать улицы, кто будет нас охранять? Не хочется, чтобы тебя ограбили. Нужно самому защищать себя и свою семьи", - заявил один из покупателей в оружейном магазине в Калифорнии.

Владелец одного оружейного магазина в Калифорнии отметил, что когда люди не чувствуют себя в безопасности, продажи оружия идут вверх, поэтому продажи винтовок, ружей, пистолетов, револьверов, а также боеприпасов к ним в последние несколько недель взлетели в пять раз.

Напомним, сегодня, 16 марта, в исследовательском центре США Kaiser Permanente Washington Health Research Institute, в городе Сиэтл, начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2.

В Британии до 2021 года госпитализируют 7,9 млн человек из-за коронавируса, - The Guardian Мережко: Украину поддерживают независимо от того, кто является президентом США
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиоружиеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь