Американський постачальник військового одягу звинуватив Міноборони та Нацполіцію в корупції: подробиці

Американська компанія Sinclair & Wilde звинуватила Національну поліцію України та Міністерство оборони в корупції та вимаганні хабаря. Українські посадовці відмовилися розраховуватися з американською компанією за контракт на постачання військової форми, вимагаючи "відкат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Цензор.Нет .

"Sinclair & Wilde категорично заперечує неправдиві та безпідставні заяви, зроблені у нещодавно оприлюдненому відео Національною поліцією України. Очевидно, що оприлюднення цієї історії є спробою Національної поліції приховати власну внутрішню корупцію та корумпованість Міністерства оборони України у його тривалих спробах відмовити у виплаті компанії Sinclair & Wilde після того, як вона неодноразово відмовлялася платити хабарі, які від неї вимагалися", - йдеться у відкритому листі.

В документі зазначається, що компанія Sinclair & Wilde мала п'ять контрактів на постачання Міністерству оборони України військової форми та текстилю. Турецька компанія виступала субпідрядником. Незважаючи на отримання всіх товарів, Міноборони відмовилося виплачувати 14,5 млн доларів. В компанії стверджують, що умовою повернення грошей була сплата хабаря.

"Протягом 2023 року кілька осіб, включно з фігурантами американських та українських розслідувань, вимагали хабарі від Sinclair & Wilde, щоб забезпечити виплату решти 14,5 мільйонів доларів, які їй належали. Sinclair & Wilde відмовилася і повідомила про ці прохання владі США та України. Намагаючись підкоритися законам як Сполучених Штатів, так і України, Sinclair & Wilde вже понад рік тому привернула увагу Посольства США в Києві, правоохоронних органів США та українських правоохоронних органів до вимагання хабарів і очевидної корупції в Міністерстві оборони України", - повідомляється у листі.

В компанії також стверджують, що передали Нацполіції України всю конфіденційну інформацію, включаючи свідків та докази, які спростовують звинувачення проти Sinclair & Wilde.

"Відповіддю Національної поліції України став витік деталей розслідування колишньому керівнику відділу закупівель Міністерства оборони Максиму Гриценку та іншим, поставивши під загрозу життя свідків, які співпрацювали у процесі, один з яких є громадянином США. І вже за кілька днів після конфіденційної зустрічі з Національною поліцією Роман Баликін – ймовірна мішень нинішнього слідства – знав усі деталі зустрічі", - розповідають в Sinclair & Wilde.

Через цей інцидент влада США відмовилася продовжувати співпрацю з Національною поліцією.

Sinclair & Wilde також спростовує звинувачення Нацполіції у завищенні цін на поставлену продукцію.

"Правоохоронні органи та представники оборонного відомства оглянули уніформу та виявили, що ціни, що стягуються Sinclair & Wilde, є НИЖЧИМИ за справедливу ринкову вартість, особливо якщо врахувати витрати, пов'язані з доставкою та логістикою", - наголошується у відкритому листі.