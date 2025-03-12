Американські компанії вчаться в України робити надійні безпілотники для Пентагону, - WSJ

Американські безпілотні технології виявилися розчаруванням на полі бою. Оборонні стартапи об'єднали зусилля з українськими виробниками для створення більш досконалих, перевірених у бою літаків для армії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як наголошується в публікації, американські стартапи витратили мільярди доларів венчурного капіталу в надії розробити невеликі безпілотники, які потрібні Пентагону для майбутніх конфліктів. Але багато хто з них виробляє тільки дорогі літаки, які не дуже добре літають. Тим часом українські виробники безпілотників освоїли масове виробництво безпілотників, незважаючи на обмежені ресурси, і шукають нових клієнтів і капітал.

Тепер обидві сторони об'єднуються, і цей союз привертає увагу Міністерства оборони США.

Зокрема, торік південнокаліфорнійський стартап CX2 уклав угоду щодо встановлення свого програмного забезпечення і датчиків на українські безпілотники. Ця угода отримала схвалення з боку одного з підрозділів збройних сил США і незабаром може стати предметом озброєння американських військ.

"Жодна американська компанія не може конкурувати з Україною", - сказав співзасновник CX2 Натан Мінц. "Ви знаєте, що їхні штуки працюють. У них є справжнісінька лабораторія з високими ставками, покликана перевірити всі ці штуки на міцність".

Інтерес Міністерства оборони до українських безпілотників підкреслює проблеми, з якими стикаються американські стартапи в галузі безпілотників, і досягнення українців після російського вторгнення. Незважаючи на думку Пентагону про те, що невеликі автономні безпілотники необхідні і є пріоритетом фінансування, ці настрої не змогли підстьобнути бум американської індустрії безпілотників.

За оцінками Міністерства оборони, США мають можливість виробляти до 100 тисяч дронів на рік. Минулого року Україна побудувала понад два мільйони дронів. Деякі з вироблених в Україні дронів, які хоче Міністерство оборони, можуть пролітати сотні кілометрів з вибухівкою і використовувалися в атаках на території Росії.

Українські виробники безпілотників починають міркувати про майбутнє після війни, оскільки США та Україна продовжують переговори про можливий мирний процес. Будь-які дипломатичні повороти сюжету навряд чи зруйнують зв'язок, що склався між американськими та українськими стартапами з виробництва дронів, або зведуть нанівець зусилля Міністерства оборони з впровадження передових інновацій з України, заявили представники Міністерства оборони та засновники стартапів.

"Дронова столиця планети"

Для українських стартапів зростання залежить від виходу на ринки за межами країни. Щоб зробити сектор безпілотників каталізатором економічного зростання після війни, стартапи хочуть залучити американських клієнтів та інвесторів.

"Україна ясно дала зрозуміти, що має намір стати столицею безпілотників планети після закінчення цієї війни", - заявив Дерек Вітлі, співзасновник стартапу Vivum, який продає Міністерству оборони своє програмне забезпечення на основі штучного інтелекту для автономних систем.

Українські безпілотники часто продаються за одну десяту вартості американських варіантів. Вони довели на полі бою, що можуть працювати, коли радіо- і супутниковий зв'язок блокується електронними перешкодами.

Американські стартапи повільніше будують, постачають і оновлюють свої дрони, які також часто не витримують суворої радіоелектронної боротьби. Багато американських компаній, які привезли свої дрони в Україну, спостерігали, як вони падали з неба або не виконували місії.

Підрозділ оборонних інновацій (DIU), підрозділ Міністерства оборони США, який постачає нові технології для армії, вперше за останні тижні уклав контракти з двома українсько-американськими партнерствами. Компанії випробують свої далекобійні ударні безпілотники цієї весни в Україні, де вони виробляються, а потім отримають можливість поборотися за виробничі контракти з Пентагоном.

Інший стартап із Піттсбурга, KEF Robotics, створив спільне підприємство з українською компанією Sensorama Lab для створення програмного забезпечення і сенсорних систем у Києві, які дадуть змогу дронам орієнтуватися в перевантаженому повітряному просторі та знаходити цілі, залишаючись при цьому відносно непоміченими. Спільне підприємство під назвою Blue Arrow отримало замовлення від європейських військових і залучає фінансування від американських венчурних капіталістів. Воно випробує свої дрони з елітним українським підрозділом на передовій.

"Ніхто в США не може встигнути за рівнем виробництва, який спостерігається в Україні", - заявила Ольга Погода, співзасновниця Blue Arrow.