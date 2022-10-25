В "Альянс банку" розказали про результати роботи за 3-й квартал 2022 року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт банку.

Разом з тим, обсяг сукупних активів сягнув 11 013,5 млн грн, а прибуток банку - 39,7 млн гривень.

Крім того, у звіті зазначається, в липні банк задекларував, що відкриє до кінця року 4 відділення в західній частині України. Два відділення вже відкриті: в м. Івано-Франківськ та у м. Луцьк. Попереду відкриття ще двох відділень.

"Також ми запровадили акцію "Все для перемоги" на депозит "Переможний", відкриваючи який ви можете допомогти нашій армії у боротьбі за нашу незалежність та територіальну цілісність. Альянс банк щомісячно перераховує 1% від суми свого прибутку на потреби ЗСУ. Акція діє до завершення воєнного стану", - йдеться на сайті.

За перші два місяці було укладено понад 260 таких депозитів, а на потреби ЗСУ банк перерахував близько 84 тис. грн.

В банку також повідомили, що зафіксували курс валют. Зараз можна оформити валютний депозит, придбавши долари США за курсом 36,93 та розмістити їх на вклад під вигідні відсотки. По закінченню терміну вкладу, ви отримуєте в касі банку суму вкладу в доларах США.

Крім цього, банк відновив кредитування бізнесу, а також адаптував умови для підтримки клієнтів.

"Основне, що змінилося в наданні фінансування - це підхід щодо аналізу клієнтів. Але ми не перетворилися на бюрократичний банк, який два тижні розглядатиме заявку. Ми, як і раніше, підписуємо всі документи за допомогою електронного підпису без особистої присутності клієнта та вимагаємо мінімум документів. Технічна частина видачі кредиту, після прийняття рішень, не змінилася у воєнний час", - зазначив Сергій Бочаров, заступник голови правління "Альянс банку".

Загалом за 3-й квартал 2022 року кредитів для клієнтів МСБ було оформлено 47 шт. на суму майже 13,5 млн грн, а з них саме за продуктом "контрнаступ" - на понад 1,6 млн грн.

Також завдяки ініціативі акціонера банку Олександра Сосіса та Інституту розвитку громадянського суспільства ім. Голди Меїр передали гуманітарну допомогу мешканцям Херсонської області та ЗСУ.