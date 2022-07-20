"Альянс Банк" предлагает финансирование агробизнеса в условиях войны, - Фролова

"Альянс Банк" предлагает финансирование агробизнеса по программе Европейского инвестиционного банка. В условиях войны все клиенты банка имеют возможность получить кредит на развитие своего дела без залога, подписав договор дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления банка Юлия Фролова в интервью " Financial club".

По ее словам, весной для проведения посевной кампании "Альянс Банк" уже выдал 355 млн гривен.

Кроме того, чтобы удовлетворить клиентов, которые временно изменили место пребывания и проводят вынужденную релокацію бизнеса в западные регионы страны, "Альянс Банк" до конца 2022 года откроет 4 новых отделения в городах Ивано-Франковск, Ровно, Луцк и Тернополь. По состоянию на сейчас, на постоянной основе работает 28 из 30 отделений банка в других регионах Украины.

"Альянс Банк продолжил активное сотрудничество с IFC в рамках Глобальной программы торгового финансирования (Global Trade Finance Program (GTFP). Линия торгового финансирования позволит Банку оказывать своим клиентам необходимую поддержку при проведении внешнеэкономических операций. Спрос на банковские продукты также меняется в реалиях военного положения. Если в первые недели клиентов интересовали только расчеты за товары и услуги, то сегодня уже есть первые признаки восстановления бизнес активности и спрос на долгосрочное финансирование бизнеса", - сообщила Юлия Фролова.

За период февраль-апрель кредитными каникулами воспользовались почти 60% клиентов банка, в основном - клиенты микробизнеса. Более половины клиентов возвращаются к погашению кредитов по новому графику. Для клиентов, которые до сих пор не смогли адаптировать свой бизнес к новым реалиям, банк готов пролонгировать кредитные каникулы.

"Сегодня мы считаем самым важным поддерживать клиентов для дальнейшего развития украинской экономики. Готовы обеспечить кредитование предпринимателей с учетом всех рисков. Акционеры банка поддерживают наши решения, а коммуникация прежде всего направлена на реализацию стратегии развития в военных условиях", - добавляет председатель правления "Альянс Банка".

Напомним, 24 июня "Baker Tilly Ukraine" завершили проведение годового аудита финансовой отчетности "Альянс Банка" за 2021 год. Рост валюты баланса превысил 4 млрд грн (+36%), а прибыль по результатам 2021 года достиг рекордного значения 331 млн грн. Фактическое значение показателя адекватности капитала более чем вдвое превысило нормативное значение, устанавливает НБУ.

Национальный банк Украины в письме от 22 июня отметил, что "Альянс Банк" придерживается установленных Национальным банком требований относительно значений экономических нормативов.

Главный акционер "Альянс Банка" Александр Сосис известен как основатель и совладелец страховой группы "АСКА".