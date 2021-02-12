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Алонсо попал в аварию. Возвращение чемпиона в Формулу-1 может задержаться

Новина українською → Лугано, Пятница 12 февраля 2021 09:53
Алонсо попал в аварию. Возвращение чемпиона в Формулу-1 может задержаться Фото: Фернандо Алонсо (instagram.com/fernandoalo_oficial)
Автор: Вера Олейник

Двукратный чемпион Формулы-1 и новичок команды "Альпин" Фернандо Алонсо может пропустить старт сезона. Гонщика сбила машина во время велотренировки в Швейцарии.

Об этом сообщает BBC Sport.

Инцидент произошел недалеко от города Лугано. Никаких деталей насчет аварии не известно. Гонщика доставили в больницу, где диагностировали перелом челюсти. Он находится в сознании и чувствует себя нормально. Пилота перевезут в Берн, где находится специалист по лечению таких травм.

"Авария поднимает вопросы о том, будет ли он готов к старту сезона в Бахрейне в следующем месяце", - говорится в статье.

В команде Алонсо заявили, что сегодня Фернандо предстоит пройти дополнительное медицинское обследование, по результатам которого будет опубликована дополнительная информация.

Испанец возвращается в Формулу-1 в этом сезоне после двухлетнего перерыва. Предсезонное тестирование пройдет в Бахрейне с 12 по 14 марта, первая гонка запланирована на 26-28 марта. Второй этап сезона, Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле, на данный момент запланирован на 16-18 апреля - то есть до него два месяца.

Спортсмен дважды становился чемпионом мира в 2005-2006 годах в составе Renault.

Напомним, в 2015 Алонсо во время подготовки к сезону в Барселоне попал в серьезную аварию.

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