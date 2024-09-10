Алієв пояснив важливість транзиту газу з Азербайджану через Україну

Переговори щодо транзиту газу в Європу з Азербайджану через Україну тривають упродовж останніх кількох місяців, переговорні групи докладають великих зусиль щоб досягти результату.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

"Можу сказати, що Росія, Україна та європейські інститути звернулися до нас у зв’язку з продовженням транзиту газу територією України. Кілька місяців ми докладаємо великих зусиль для того, щоб дійти до спільного знаменника", - повідомляє прес-служба президента Азербайджану з посиланням на слова Алієва на ювілейному 50-тому TEHA Forum в італійському Чорноббіо.

Він також підкреслив, що якщо транзит газу зупиниться, а це припаде на грудень, кілька країн Євросоюзу зіткнуться з серйозними труднощами з фізичною доступністю природного газу.

"Ми просто хочемо підтримати ці країни й Україну, тому що якщо транзит газу зупиниться, то газорозподільна система України буде повністю паралізована", - додав він.

За його словами, Азербайджан перебуває в контакті з усіма країнами, і є певний оптимізм і ґрунт для серйозного просування у перемовинах.