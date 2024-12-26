Alfa Romeo показала таємничий кросовер у святковому відео

Італійська марка поділилася підсумковим відео під назвою Best of, наприкінці якого сховала таємничий тизер – у ньому, мабуть, показали задні ліхтарі якогось автомобіля. Не виключено, що це кросовер Alfa Romeo Stelvio нового покоління, дебют якого очікується наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У чотирисекундному ролику показали "світловий підпис": динамічна світлодіодна смуга окреслює контур культових ґрат Scudetto – мабуть, таку форму матимуть задні ліхтарі майбутньої моделі Alfa Romeo. Ймовірно, йдеться про наступний Stelvio, який зі зміною покоління має перебратися на платформу STLA Large. У Stelvio буде суто електричний варіант, що вже підтвердили в компанії, але також очікуються гібридні модифікації.

Stelvio у строю з 2016 року, перший рестайлінг модель пережила 2020-го, а вдруге оновилася восени 2022-го. Вже наступного року кросовер змінить покоління, проте подробиць поки що мало. Електричному Stelvio нового покоління пророкують версії з одним електродвигуном, а також дво- та тримоторні силові установки. За попередніми даними, у перших двох випадках віддача становитиме від 240 до 450 кінських сил, а топовий Quadrifoglio розвиватиме приблизно 1000 сил. На одній зарядці електромобіль зможе проїжджати до 800 км.

Виробництво наступного Stelvio організують на італійському заводі в Кассіно. Кросовер дебютує наприкінці першої половини 2025-го, а у продаж надійде у другому півріччі.