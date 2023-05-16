Акціонер VS Energy Дамбінс заявив про безпідставність запроваджених проти нього Україною санкцій
Акціонер групи компаній VS Energy, якій належить низка обленерго в Україні, Вілліс Дамбінс, що підпав під санкції, запроваджені президентом України, спростував свою причетність до російського бізнесу і заявив про намір обстоювати свої інтереси в судах, зокрема в міжнародних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ні я, ні мої партнери не вчиняли дій, на підставі яких проти нас може бути запроваджено санкції. Я не пов'язаний із громадянами Росії - крапка! Я не отримую від них фінансування, я ні перед ким не звітую, я нічого не продаю росіянам, нічого в них не купую, не підтримую з ними відносин. Росіяни - агресори й окупанти частини території України!" - йдеться в заяві Дамбінса, оприлюдненій на сайті VS Energy в понеділок.
Водночас він зазначив, що продовжить захищати своє ім'я і репутацію, а також співробітників і бізнес "стільки, скільки буде потрібно", зокрема й на міжнародному юридичному рівні.
"Ми захистимо своє право власності, як уже неодноразово це було зроблено раніше. Впевнені, що маємо на це законне право в Україні, яка є частиною цивілізованого світу", - сказав Дамбінс.
Водночас він назвав запроваджені проти нього та його партнерів санкції позасудовим рішенням.
"Санкції проти мене і моїх партнерів вважаю позасудовим рішенням. Воно порушує право власності акціонерів та ігнорує можливість захистити його у справедливому суді", - заявив акціонер VS Energy, додавши, що жодним судом України не доведено правдивість припущень про нібито пов'язаність його бізнесу з росіянами.
"Усе, з чим мені та моїм партнерам доводиться мати справу в українських судах, - лише медійні публікації, не підтверджені фактами. Обвинувачення, що ґрунтуються на цих публікаціях, настільки безпідставні, що судові інстанції відмовляють у клопотаннях слідчим і прокурорам", - описав він ситуацію, наголосивши, що без рішення суду ця справа не може бути визнана остаточно завершеною.
При цьому Дамбінс акцентував, що має чітку проукраїнську позицію.
"Я і мій бізнес в Україні регулярно фінансово підтримуємо її збройні сили, гуманітарні проєкти для українців в Україні та Європі. Я і мій бізнес власним коштом ремонтуємо пошкоджені від російських обстрілів обленерго, відновлюємо енергетичну інфраструктуру Херсонської області. І робимо це на допомогу Україні!" - зазначено в повідомленні.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом, оприлюдненим 12 травня, запровадив санкції проти доньки колишнього міністра оборони Лебедєва, керівника НВО ім. Фрунзе Володимира Лук'яненка та його сина, колишнього народного депутата Андрія Деркача і номінальних власників енергокомпанії VS Energy.
Крім того, санкції запроваджено проти сина відомого російського бізнесмена Вадима Гінера, Ольги та Ірини Бабакових.
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