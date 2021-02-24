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Акции за Стерненко в Киеве: полиция отпустила всех задержанных

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 00:06
Акции за Стерненко в Киеве: полиция отпустила всех задержанных Фото: акции на Банковой (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

На акции возле Офиса президента в Киеве в поддержку активиста Сергея Стерненка задержали 24 человека. Полиция уже подпустила их.

Об этом сообщили в полиции.

Отмечается, что участие в протесте приняли более 2000 человек.

"24 активных участников акции доставляли в управление полиции. У них отобрали объяснения и отпустили", - заявили в полиции.

В Киеве на акции в поддержку Сергея Стерненко сегодня вечером под Офисом президента вспыхнули столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Появились сообщения о пострадавших и задержанных.

Сегодня в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко, приговорив его к 7 годам лишения свободы.

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