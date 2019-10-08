В активную общественную деятельность вовлечено менее 10% украинцев

Фото: акция протеста (РБК-Украина)

Гражданская активность пошла на спад

В августе 2019 года 7,5% граждан Украины ответили, что вовлечены в активную общественную деятельность - фактически столько же, что и в 2013 году (8,1%). Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

dif.org.ua

Как отмечают социологи, если сравнить с 2013 годом, не віросло и членство в общественных организациях и объединениях: в 2019 году не входили ни в одну из организаций, объединений или партий 90% граждан, в 2013 году - 85,5%.

Волонтерской деятельностью в течение 2019 года занимались 9% граждан - фактически столько же, сколько в 2012 году (10%), а это значительно меньше, чем в прошлом году (18%), и меньше, чем в 2017 году (12%), в 2016 году (14%) и 2015 году (13%).

В течение последнего года 25% граждан придавали некую благотворительную или материальную помощь людям или общественным организациям - это существенно меньше, чем в 2018 году (38,5%), 2017 (41%), 2016 (42%) и 2015 (47%) годах, и примерно столько же, сколько в 2012 году (29%.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года среди 2040 человек по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос финансово поддержан Международным фондом "Видродження".

Напомним, в декабре 2018 года в акциях социального протеста были готовы участвовать 44% взрослых жителей Украины. По данным КМИС, уровень готовности к участию в акциях социального протеста сначала вырос с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года, а затем снизился до 40% в декабре 2017 года.

Самое большое число людей готовы прибегнуть к таким формам социального протеста как участие в избирательной кампании (32%), сбор подписей под коллективными воззваниями (16%), санкционированные митинги и демонстрации (11%).