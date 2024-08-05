Активне будівництво ВДЕ неможливе без виплати боргів інвесторам, - асоціація
Україна не може використати свій потенціал з широкомасштабного будівництва потужностей відновлюваної енергетики через невирішену проблему боргів та регуляторні перепони, з якими доводиться стикатися внутрішнім і зовнішнім інвесторам.
Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.
За його словами, недосконалість ринкових умов і регуляторної бази, з 2019 року спричинила накопичення боргів серед усіх учасників ринку по всьому ланцюгу постачання електроенергії.
"Держава, в особі ДП "Гарантований покупець", яке викупає у виробників «зелену» електроенергію за "зеленим" тарифом, заборгувало перед виробниками з ВДЕ і має погасити загалом ще близько 17 млрд грн боргу", - сказав Конеченков.
Він вказує, що через це вийшла ситуація, коли виробники з ВДЕ змушені отримувати оплату за згенеровану електроенергію через рік-два після того, як вона була спожита.
Конеченков зазначив, що одночасно, навіть в умовах продажу електроенергії у відкритому ринку виробники ВДЕ стикаються з різними регуляторними проблемами, які негативно впливають на інвестиційний клімат.
"Ринок все ще стикається з певними регуляторними бар’єрами та недосконалостями, які стримують широкомасштабний розвиток ВДЕ генерації та нівелюють переваги вільного ринку", - додав голова правління УВЕА.
Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у станції з ВДЕ за 2022-23 роки складає орієнтовно 17 млрд грн, а з урахуванням накопиченої заборгованості за поточний рік досягає 28,9 млрд грн.
На думку інвесторів, уряд має провести швидкі перемовини з усіма інвесторами в нові енергетичні потужності в Україні та забезпечити виплату заборгованостей за вироблену електроенергію, щоб ці кошти були направлені на будівництво станцій відновлюваної енергетики та системи накопичення енергії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.