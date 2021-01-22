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Активисты рассказали о планах в вопросе защиты рынка "Столичный" от рейдерского захвата

Киев, Пятница 22 января 2021 15:43
Активисты рассказали о планах в вопросе защиты рынка "Столичный" от рейдерского захвата
Фото: во время акции протеста под Минюстом (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 21 января, общественные активисты вновь вышли на акцию под стены Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции в Киеве, протестуя против возможной передачи имущества рынка "Столичный" людям из окружения Юрия Иванющенко.

Об этом сообщает РБК-Украина с места события.

Как сообщил руководитель Киевской подразделения ДУК "Правый сектор" Юрий Гуренко, требования активистов остаются неизменными - Минюст должен жестко отреагировать и пресечь захват рынка "Столичный" людьми, которых связывают с Иванющенко, и не прикрывать чиновников Офиса противодействия рейдерству.

Активистам удалось добиться, чтобы к ним вышли чиновники Минюста. Последние сообщили, что сегодня заседание комиссии по вопросу рынка "Столичный" проводиться не будет, однако оно должно состояться в понедельник, 25 января.

По словам Юрия Гуренко, представители "Правого сектора" обязательно вернутся под стены Офиса противодействия рейдерству в день заседания.

Кроме того, они не намерены отступать в этом вопросе, ведь по их словам, в руках Иванющенко рынок "Столичный", фактически, становится источником финансирования сепаратистов.

"Мы просто так не уйдем, ведь мы собрались здесь, чтобы восстановить законность… Такой Офис противодействия рейдерству нам не нужен. Нам нужен закон и порядок. Если нужно, мы зайдем и объясним им что такое закон. Каждому из них", - отметил Гуренко.

Напомним, ранее в Киеве началась бессрочная акция протеста возле рынка "Столичный" под лозунгом "Продаешь и покупаешь на "Столичном" - финансируешь войну на Донбассе". Протестующие заявили, что рынок принадлежит Юрию Иванющенко ("Енакиевскому"), который финансирует войну на Донбассе.

21 января под зданием Офиса противодействия рейдерству состоялся митинг в защиту рынка "Столичный". Участники акции призывали Минюст не нарушать закон и не передавать рынок в руки Иванющенко и его людей.

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