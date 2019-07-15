Активисты "Евросолидарности" требуют люстрации Трубы

Фото акции (eurosolidarity.org)

Активисты требуют прекратить преследование волонтеров и добровольцев

Люстрация директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы – это вопрос национальной безопасности. Об этом активисты партии "Европейская солидарность" заявили сегодня в главном офисе бюро, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как отмечается, главным требованием акции было немедленное прекращение политически мотивированных преследований волонтеров и добровольцев, которые с 2014 года оказывают сопротивление российской агрессии.

"События последних недель показали, что директор ГБР Роман Труба действует по указанию соратника Януковича – Андрея Портнова и в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Люстрация директора ГБР Романа Трубы – это вопрос национальной безопасности. При его руководстве Бюро превратилось в инструмент преследования оппозиционных кандидатов в народные депутаты, уничтожение волонтерского движения, дискредитации Вооруженных сил Украины", – заявила лидер молодежного крыла партии "ЕС", кандидат в народные депутаты Динара Габибуллаева.

Лидер молодежной организации "Европейской солидарности" напомнила, что с началом избирательной кампании следователи ГБР открыли ряд уголовных производств, по которым начались преследования кандидатов в народные депутаты от партии "Европейская солидарность".