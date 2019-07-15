В АИС обвинили Трубу в пособничестве "рейдерским захватам"

Фото: акция АИС (ais.ua)

Группа компаний АИС объявляет бессрочную акцию протеста

Группа компаний АИС начала бессрочную акцию протеста против действий Государственного бюро расследований (ГБР) в интересах третьего лица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, сотрудники АИС провели пикет под центральным офисом ГБР в Киеве с лозунгами "Труба из ГБР – руки прочь от АИС!", "Стоп рейдерам и их "посіпакам", "ГБР – Государственное бюро рейдерства".

Как заявляют в компании, вот уже почти полгода из-за бюрократических проволочек со стороны АРМА и прокуратуры Киева, несмотря на вступившее в силу решение суда, АИС не может вернуть себе собственные объекты, на которые ранее был наложен арест.

Отмечается, что на протяжении года Группа компаний АИС активно доказывала в судах незаконность действий по аресту и передаче своего имущества в управление Национальному агентству АРМА, которое в свою очередь "с целым рядом нарушений" передала объекты АИС в пользование ООО "ЖК Воздвиженка" (входит в инвестиционный портфель DCH Александра Ярославского).

Сотрудники автоцентров АИС провели целый ряд протестов против действий DCH, АРМА, были направлены обращения в антикоррупционные органы ЕС, посольства стран ЕС и США.

В конце января 2019 г. суд отменил арест объектов г. Днепр и г. Кропивницкий в части управления АРМА и начался длительный процесс возврата активов их собственнику.

По мнению компании, бывший управитель имущества ООО "ЖК Воздвиженка" всячески препятствует исполнению решения суда, которое вступило в законную силу. Так, в конце июня 2019 г. по "надуманным обстоятельствам" (якобы рейдерский захват собственником своего же недвижимого имущества) ООО "ЖК Воздвиженка" обратилось в ТУ ГБР в г. Полтава и ТУ ГБР в г. Николаев, заявили в пресс-службе.

Как утверждают в АИС, ГБР зарегистрировало в ЕРДР новые "фейковые" уголовные производства, в рамках которых повторно попыталось арестовать недвижимость и передать их на ответственное хранение ООО "ЖК Воздвиженка".

"Получив отказ в суде г. Николаева, Государственное бюро расследований в нарушение своего профильного закона обратилось в суд г. Полтавы, где и получило незаконное решение о передаче объектов ООО "ЖК Воздвиженка", - сообщила адвокат АИС Наталья Осипчук.

"Скорость, с которой Государственное бюро расследований обращается в суд и получает явно незаконные решения, а также непосредственное участие в передаче объектов вооруженным людям спортивной внешности указывает на личную заинтересованность следователей нового правоохранительного органа и вероятнее всего на коррупционную составляющую таких действий", - считают в компании.

В контексте незаконных, по мнению АИС, действий со стороны ГБР сотрудники АИС объявляют бессрочную акцию протеста перед Центральным аппаратом ГБР и требуют: прекращения со стороны сотрудников ГБР содействия в рейдерском захвате активов компании, привлечение к ответственности сотрудников ГБР, причастных к рейдерским схемам.

Также в АИС заявляют, что о фактах "содействия рейдерскому захвату" компании со стороны ГБР будут проинформированы: Администрация президента Украины, Совет общественного контроля ГБР, члены комиссии по проведению конкурса на должность главы ГБР, посольства стран ЕС и США.

В компании подчеркнули, что несмотря на вышеописанные действия со стороны государственных органов, АИС продолжает свою работу и выполняет все обязательства перед своими клиентами.