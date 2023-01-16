Ахметов виділяє 1 млрд гривень на допомогу захисникам Маріуполя та сім'ям загиблих воїнів
Бізнесмен Рінат Ахметов ухвалив рішення про запуск проекту "Серце Азовсталі" - для допомоги захисникам Маріуполя та сім'ям загиблих воїнів із бюджетів у 1 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Ахметова.
"Їхній подвиг не має аналогів у сучасній історії. Саме завдяки їм, їхній жертовності та мужності у стримуванні ворога у перші місяці війни всі ми сьогодні відчуваємо неминучість перемоги України. На допомогу нашим воїнам та захисникам, а також їхнім родинам сьогодні я виділяю 1 мільярд гривень. Вони будуть спрямовані на різні потреби - від лікування, психологічної допомоги, протезування до реалізації цільових запитів", - наголосив він.
Зазначається, що проект стане частиною мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу ЗСУ.
Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова сягнула 4,3 млрд гривень.
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