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Ахметов виділяє 1 млрд гривень на допомогу захисникам Маріуполя та сім'ям загиблих воїнів

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Понеділок 16 січня 2023 11:29
Ахметов виділяє 1 млрд гривень на допомогу захисникам Маріуполя та сім'ям загиблих воїнів Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Бізнесмен Рінат Ахметов ухвалив рішення про запуск проекту "Серце Азовсталі" - для допомоги захисникам Маріуполя та сім'ям загиблих воїнів із бюджетів у 1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Ахметова.

"Їхній подвиг не має аналогів у сучасній історії. Саме завдяки їм, їхній жертовності та мужності у стримуванні ворога у перші місяці війни всі ми сьогодні відчуваємо неминучість перемоги України. На допомогу нашим воїнам та захисникам, а також їхнім родинам сьогодні я виділяю 1 мільярд гривень. Вони будуть спрямовані на різні потреби - від лікування, психологічної допомоги, протезування до реалізації цільових запитів", - наголосив він.

Зазначається, що проект стане частиною мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу ЗСУ.

Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова сягнула 4,3 млрд гривень.

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Рінат Ахметов Маріуполь
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