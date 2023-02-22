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Ахметов передав на підтримку ЗСУ і постраждалих від війни 5 млрд гривень

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Середа 22 лютого 2023 17:26
Ахметов передав на підтримку ЗСУ і постраждалих від війни 5 млрд гривень Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

За рік війни підприємства SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" передали на підтримку Збройних сил України та постраждалим від війни українцям 5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Допомога захисникам України передусім реалізується в рамках мілітарного проекту "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

Зокрема "Метінвест" розробив і серійно виготовляє модульні укриття для бійців на передовій, здатні витримати навіть артилерійський снаряд. Таких виробів для ЗСУ поставлено вже понад 100.

Також металургійна група освоїла виробництво бронесталі. Наразі кожний десятий бронежилет в Україні виготовлений зі сталі "Метінвесту" - усього близько 170 тисяч.

Крім загальної допомоги в 5 млрд грн, додатково 1 млрд грн ($25 млн) виділив Рінат Ахметов на проект "Серце Азовсталі".

ДТЕК за рік повернув світло близько 7 мільйонам родин. "Укртелеком" робить все необхідне, аби забезпечити українцям доступ до послуг зв’язку. Так, послуги інтернету доступні у 87% населених пунктів України, покритих мережею компанії. 60% абонентів компанії вже мають енергонезалежний інтернет.

Крім того, за весь 2022 рік підприємства та бізнеси інвестиційної групи SCM сплатили до бюджетів всіх рівнів 73,2 млрд грн податків.

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Рінат Ахметов Збройні сили України
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