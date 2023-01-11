ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ахметов майже за рік війни втратив більше половини свого статку

Новость на русском →
Середа 11 січня 2023 12:55
Ахметов майже за рік війни втратив більше половини свого статку Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов у результаті війни втратив більше половини свого статку. У грудневому рейтингу Forbes йому нарахували $4,4 млрд. порівняно з $13,7 млрд. роком раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю НВ.

"Незважаючи на весь жах, війна виявилася ідеальним приводом для того, щоб змінити сприйняття себе суспільством і вийти з тіні. Тим більше, що бізнес Ахметова справді робить все можливе для перемоги. Металурги виробляють протитанкові їжаки та металеві бліндажі. Енергетики рятують країну від пітьми", - йдеться у статті.

Через втрату Маріуполя захоплено чи знищено понад половину всіх металургійних потужностей компанії в Україні. Вцілілі заводи працюють далеко не на повну потужність - порти для металургів закриті.

З початку повномасштабної війни енергетичний холдинг Ахметова ДТЕК пережив два десятки ракетних атак.

НВ зазначає, що Ахметов втратив мільярди і обіцяє зажадати їх у Росії. Позови проти агресора до Європейського суду з прав людини загалом подали 16 підприємств бізнесмена.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов Вторгнення Росії до України
NEWS
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня