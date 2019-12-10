АГРУ обратилась к регулятору из-за необоснованных обвинения операторов

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Операторы ГРМ начиная с 2016 года полностью готовы к внедрению европейских норм и правил газового рынка

Ассоциация газового рынка Украины обратилась к Регулятору в связи с обвинениями операторов ГРМ и призвала не использовать тезисы предыдущего состава комиссии. Об этом говорится в заявлении АГРУ.

"Обращаемся к Регулятору в связи с необоснованными обвинениями операторов ГРМ и призываем не использовать тезисы предыдущего состава комиссии, который действовал умышленно с целью нанесения ущерба и доведение до банкротства операторов ГРМ", - говорится в заявлении.

В АГРУ отметили, что приведение газа к стандартным условиям предусмотрено Законом Украины "О рынке природного газа", Кодексом газораспределительных систем, Типовым договором распределения природного газа, Правилами поставки природного газа. Согласно этому законодательству с 2016 года разница в объемах, которая возникает от приведения газа к стандартным условиям, была исключена из расходов операторов ГРМ и включена в состав расходов потребителей, что подтверждено соответствующими государственной и научной экспертизами.

"Благодаря приведению объемов газа к стандартным условиям "Нафтогаз Украины" получает средства за весь объем газа, который передает поставщику, "Укртрансгаз" - за фактически протранспортированные объемы газа, а у операторов ГРМ не формируются искусственные убытки без источника их покрытия", - говорится в заявлении.

При исчислении объемов потребления газа потребителям применяется индивидуальный понижающий или повышающий коэффициент. По словам АГРУ, этим обеспечивается право каждого платить исключительно за то, что он фактически потребил. В результате отсутствует перекрестное субсидирование между потребителями, и все участники рынка придерживаются норм действующего законодательства.

В АГРУ добавили, что в любых странах ЕС приведение объемов газа к стандартным условиям является частью счета конечного потребителя и не включается в структуру тарифов операторов ГТС и ГРМ.

"Напомним, что Ассоциация заявляла об отсутствии средств для покрытия разницы по температурным коэффициентам в тарифах операторов изначально, зато со стороны предыдущего состава НКРЭКУ была избрана тактика перекладывания проблемы на плечи операторов ГРМ. Считаем, что чиновники, которые принимали участие в попытках довести операторов ГРМ к преднамеренному банкротству, ввели в заблуждение новый состав регулятора, манипулируя фактами по своему усмотрению. Операторы ГРМ неоднократно доказывали свою правоту в предусмотренный законом способ. Чиновники, которые были привлечены к этой схеме дискредитации европейских правил торговли газом, не смогли предоставить подтверждение, что разница в измерениях, которая возникает при различных температурных режимах покрывается за счет тарифа. Такой практики не существует ни в одной европейской стране", - говорится в заявлении.

В АГРУ надеются, что новый состав НКРЭКУ "сможет закончить реформирование украинского рынка природного газа и внедрение европейских правил и регламентов ЕС № 312/2014, 703/2015, 459/2017 и 260/2017, которые, в том числе решают вопрос приведения газа к стандартным условиям".

Операторы ГРМ, согласно заявлению, начиная с 2016 года полностью готовы к внедрению европейских норм и правил газового рынка, в том числе и к переходу на расчеты за газ по энергетическим показателям.