Агрокомитет проводит заседание в закрытом режиме

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Арахамия считает, что проведение заседания комитета в закрытом режиме - это нормальный процесс

Аграрный комитет решил продолжить утреннее заседание в закрытом режиме. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Арахамия отметил, что в комитете сейчас что-то обсуждают.

"Перерыв был инициирован четырьмя фракциями из-за случая и ситуации с аграрным комитетом. Что-то утром случилось, они обсуждают", - заявил Арахамия.

Арахамия считает, что проведение заседания комитета в закрытом режиме - это нормальный процесс .

"Мы аграриев слышим четыре месяца. Все что могли, все с ними проговорили: Земельный форум, поездки по регионам. Уже надо, чтобы комитет просто работал. Поэтому это нормально. Смотрите, в комитете нацбезопасности и обороны у нас были уже три заседания в закрытом режиме, ничего страшного не случилось после этого. То есть это нормальный процесс", - заявил Арахамия.

Председатель фракции "Слуга народа" также считает, что, если на депутатов нападают, тогда что-то надо делать.

"Если на депутатов нападают, тогда что-то надо делать. Иначе как сделать, чтобы люди просто в рабочем порядке могли рассматривать вопрос. Если народного депутата бьют просто после заседания. Это означает, что кто-то хочет заблокировать работу комитета", - добавил он.

Напомним, вчера в Верховной раде Украины произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. Стычки произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода". Богданца после драки попал в больницу.

По факту драки в Верховной Раде, которая произошла 11 декабря между депутатом Богданцем и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко, открыто уголовное производство.