Агрохолдинг МХП существенно увеличил выручку за три квартала

Фото: агрохолдинг МХП (mhp.com.ua)

В компании Юрия Косюка подбили итоги 9 месяцев работы

Агрохолдинг МХП Юрия Косюка за 9 месяцев 2019 года увеличил выручку на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три квартала этот показатель составил 1, 505 млрд долларов, сообщила пресс-служба компании.

В МХП рассказали, что экспортная выручка составила 869 млн долларов, что составляет 58% от общей выручки. При этом экспорт курятины за этот период вырос на 26% и составил 269,6 тысяч тонн.

Чистая прибыль холдинга за 9 месяцев составила 276 млн долларов, что на 94% выше по сравнению таким же периодом 2018 года, включая 182 млн долларов прибыли от курсовых разниц по сравнению с убытком в 16 млн долларов годом ранее.

Что же касается непосредственно третьего квартала, по данным МХП, выручка за этот период увеличилась на 27% по сравнению с июлем-сентябрем 2018 года, достигнув 560 млн долларов. В частности, экспортный доход составил 317 млн долларов, а прибыль компании в третьем квартале составила более 104 млн долларов.

В МХП уточнили, что объемы производства курятины за 9 месяцев выросли на 18% и достигли 540,1 тысяч тонн. "Средняя цена на курятину осталась относительно стабильной и составила 39,18 гривен за 1 кг, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 39,66 гривен за 1 кг (без учета НДС)", - пояснили в холдинге.

В компании также отметили, что в 2019 году МХП продолжил запуск дополнительных производственных площадок Винницкой птицефабрики – второй очереди. С января по сентябрь в эксплуатацию были запущены еще три производственные бригады комплекса, их общее количество достигло шести. "В первом квартале 2020 года МХП планирует запустить еще одну бригаду", - сообщили в пресс-службе.

Подводя итоги 9 месяцев работы, в МХП напомнили, что в сентябре холдинг объявил о выпуске десятилетних еврооблигаций на сумму 350 млн долларов под 6,25% годовых, это самая низкая процентная ставка в частном секторе в Украине. Выпуск этих облигаций позволил МХП полностью погасить краткосрочные обязательства, что расширило погашения кредитного портфеля и сделало весь долг МХП долгосрочным.