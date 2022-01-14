Из-за агрессии РФ для Украины растет цена госдолга и уходят инвестиции

Фактор российской агрессии привел к резкому росту доходности по украинским евробондам. Кроме того, угроза войны вызвала отток иностранных инвестиций и падение курса гривны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины ".

"Самый большой риск - повторившаяся эскалация российской агрессии в течение года. Это очень неблагоприятный сценарий, который приведет к сохранению стоимости заимствований для Украины на очень высоком уровне и сделает привлечения на частных рынках капитала невозможными", – уверен глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Постоянное присутствие российских войск вблизи границы - возможный фактор оттока частного иностранного капитала. Речь, по словам Ваврищука, идет как об ускоренном выводе предприятиями с иностранными инвестициями полученной в Украине прибыли, так и о выходе нерезидентов по инвестициям в ОВГЗ.

"Очевидно, что это приведет к давлению на обменный курс гривны", - говорит он.

Единственный шанс для Украины не сорваться в серьезные проблемы - оставаться в программе МВФ, полагает исполнительный директор CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук.

"Даже в прошлом году нерезиденты с осторожностью на нас смотрели. И это на фоне благоприятной внешней ситуации, что говорит о многом. Эта осторожность будет только усиливаться. Плавный выход инвесторов уже заметен, и, думаю, он будет продолжаться", - прогнозирует Боярчук.

Нерезиденты с начала 2022 года сократили свой портфель ОВГЗ почти на 3,5 млрд гривен - до немногим более 89,1 млрд гривен. Еще в октябре объем их портфеля был свыше 98 млрд гривен, летом на пике по году было больше 110 млрд гривен. Но после новостей о возможной эскалации на границе с РФ инвесторы понемногу начали сокращать свою долю в украинском внутреннем госдолге.