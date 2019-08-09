Агентство США по международному развитию создаст для Украины хранилище геологической информации

Фото: встреча Олега Кирилюка с представителями USAID (пресс-служба)

Олег Кирилюк встретился с представителями USAID

Председатель Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедра) Олег Кирилюк 8 августа встретился с представителями Агентства США по международному развитию (USAID) и представителями Проекта энергетической безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, во время встречи Кирилюк сообщил, какие осуществлены реформы в сфере недропользования, какие еще нужно привлечь инструменты для удовлетворения запросов недропользователей и инвесторов.

"Менее чем за один год Госгеонедра выполнили 100% заданий "Дорожной карты относительно ускорения проведения аукционов и конкурсов по продаже специальных разрешений на добычу углеводородов". Мы подготовили геологическую информацию для инвесторов на 42 блока, включая СРП на суше и шельфе Черного моря, общей площадью свыше 20 тыс. км2. Совместными усилиями с Минприроды и правительством усовершенствовали правила доступа к недрам, но работать есть еще над чем", - подчеркнул Кирилюк.

Фото: встреча Олега Кирилюка с представителем USAID Дином Уайтом (пресс-служба)

По словам Кирилюка, в рамках пилотного проекта электронных торгов Госгеонедра подготовили для продажи 46 участков с залежами различных полезных ископаемых.

"По состоянию на сегодня Служба подготовила на продажу для отечественных и международных инвесторов полсотни участков, из них 29 - это нефтегазовые арены. За полгода от продажи на электронных аукционах специальных разрешений на пользование недрами в госбюджет поступило - 275,1 млн грн. Всего за этот период Служба пополнила государственную казну на более чем полмиллиарда гривен", - добавил он.

Сообщается, что представители USAID выразили благодарность Кирилюку за такие решительные шаги на пути к реформам в области геологии.

"Мы рады, что поводом для нашей встречи является совершенствование сферы недропользования в Украине. Правительство США, в частности, наше сообщество хочет помочь создать в вашей стране конкурентный энергетический рынок. Наша цель - борьба с коррупцией, российской агрессией и содействие Украине с евроинтеграцией со стороны нашей организации. Ведь в Европе нет такой ресурсной базы, как в Украине. И это, собственно, есть "дорожная карта" на пути к энергонезависимости для обеспечения будущего экономического благосостояния украинцев", - сказал руководитель проекта Дин Уайт.

В конце встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании. В рамках Меморандума USAID Проект Энергетической Безопасности и Государственная служба геологии и недр Украины будут сотрудничать для усиления энергетической безопасности Украины.

Кроме того, сообщается, что для улучшения инвестиционного климата в сфере недропользования Кирилюк и Уайт договорились, что США поможет создать для Украины хранилище геологических данных, информационной системы управления (ІМЅ) базы геологических данных и нефтегазовых ресурсов.

Уайт также отметил, что для украинского энергетического сектора добыча нефти и газа является важной составляющей. А обеспечение устойчивого развития этого сектора является необходимым условием энергетической независимости Украины.

Как сообщается, Агентство США по международному развитию (англ. United States Agency for International Development, USAID) - независимое агентство федерального правительства США. Отвечает за невоенную помощь США другим странам. Администратор Агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената и действуют в координации с государственным секретарем США. Основные направления работы Агентства включают в себя поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в более чем 100 странах мира.

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) является центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр.