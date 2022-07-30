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Агентство S&P оценило финансовые перспективы Украины

Новина українською →
Украина, Суббота 30 июля 2022 09:52
Агентство S&P оценило финансовые перспективы Украины Фото: S&P Global Ratings отмечает неопределенность перспектив Украины (spglobal.com)
Автор: Александр Белоус

Финансовые перспективы Украины на ближайшие несколько месяцев неопределенны. Международное агентство S&P Global Ratings отмечает высокие потребности страны в деньгах в условии войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление агентства.

"Мы ожидаем, что дефицит государственного бюджета останется значительным из-за значительных расходов на оборону и сбоев в работе правительства по сбору налогов. Власти оценивают возникший дефицит бюджета как минимум в 5 млрд долларов (или 2,5% довоенного ВВП) в месяц", - говорится в сообщении.

По данным агентства, из 30 млрд долларов финансовой помощи, объявленной международным сообществом с начала войны, было освоено только 45%, в то время как почти половина потребностей правительства в финансировании была покрыта за счет Национального Украины и государственной внутренней эмиссии.

"Существует также более широкая неопределенность в отношении траектории отношения долга страны к ВВП в свете неясных перспектив восстановления экономики и высокой чувствительности долгового бремени к колебаниям обменного курса, учитывая, что более 60% государственного долга номинировано в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Кроме того, война и потрясения в условиях торговли ослабили золотовалютные резервы Украины, и их общий уровень снизился на одну пятую до 22,8 млрд долларов с февраля по июнь 2022 года, добавили в агентстве.

Напомним, по данным НБУ, с начала войны Украина получила 12,7 млрд долларов помощи от международных партнеров, из которых 5,4 млрд гривен - это гранты, то есть безвозвратная помощь.

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