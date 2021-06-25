ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Агент спецслужб России хотел вывезти из Украины военные приборы. Ему помешала СБУ

Новина українською →
Ровно, Пятница 25 июня 2021 15:53
Агент спецслужб России хотел вывезти из Украины военные приборы. Ему помешала СБУ Фото: СБУ задержала жителя Ровно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Ровно правоохранители задержали агента российских спецслужб. Он пытался вывезти из Украины критически необходимые для российского военно-промышленного комплекса электронные изделия.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Житель Ровно был завербован во время пребывания в РФ. По заданию куратора злоумышленник осуществил поиск и приобрел ряд электронных изделий военного назначения, которые применяются в изготовлении вооружения и военной техники, в т. ч. ракетных носителей", - рассказали в СБУ.

Мужчина получил задание переправить изделия в Россию. В случае успеха иностранная сторона планировала наладить постоянный канал перемещения товаров в Россию.

"Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли товары критического импорта, которые были подготовлены агентом российских спецслужб для вывоза из Украины", - заявила спецслужба.

Жителю Ровно сообщили о подозрении в совершении государственной измены, сейчас с ним проводятся следственные действия.

"Сейчас злоумышленник дает разоблачительные показания и способствует досудебному расследованию", - добавили в СБУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация агент военные
NEWS
Коренные народы и экономическая зона "Крым": что Рада рассмотрит на внеочередном в четверг
Коренные народы и экономическая зона "Крым": что Рада рассмотрит на внеочередном в четверг
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун